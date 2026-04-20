भेंडवळच्या अंदाजाला श्याम मानव यांचं आव्हान, ९० टक्के अचूकता सिद्ध केल्यास ८० लाखांचे बक्षीस देण्याची घोषणा

भेंडवळच्या घटमांडणीचा अंदाज आज जाहीर करण्यात आला. तब्बल ३७० वर्षांची परंपरा असलेल्या या विधीनुसार अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सूर्यास्ताच्या वेळी घटमांडणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज घटाचे निरीक्षण करून येत्या वर्षातील पाऊस, पीक स्थिती, पाणीटंचाई, तसेच देशातील राजकीय आणि संरक्षण परिस्थितीबाबत अंदाज वर्तवण्यात आले..मात्र, या पारंपरिक अंदाजाला आता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष श्याम मानव यांनी थेट आव्हान दिले आहे. "आम्ही १० कुंडल्या आणि सध्याची माहिती देऊ. त्यापैकी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक अचूक भविष्यवाणी करून दाखवा," असे आवाहन त्यांनी केले आहे. हे आव्हान सिद्ध झाल्यास तब्बल ८० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणाही त्यांनी केली..भेंडवळच्या घटमांडणीचा अंदाज जाहीर; पाऊस ते देशातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य.श्याम मानव यांनी पुढे सांगितले की, आजच्या काळात हवामान अंदाजासारख्या गोष्टी या विज्ञान आणि अभ्यासावर आधारित असतात व त्यांची पडताळणीही करता येते. मात्र भेंडवळची घटमांडणी किंवा ज्योतिषीय दावे यांना तितकी शास्त्रीय आधारभूत पडताळणी नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. पूर्वी शेतकरी अनुभवाच्या आधारे निर्णय घेत होते, परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..दरम्यान, यंदाच्या घटमांडणीतून पिकांवर रोगराईचे प्रमाण जास्त राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कापूस आणि तांदळाचे उत्पादन चांगले होईल, तर ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, मटकी, जवस आणि वाटाणा ही पिके सरासरी राहतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच देशाच्या संरक्षण आणि राजकीय स्थितीबाबतही काही संकेत देण्यात आले असून, संरक्षण क्षेत्रात तणाव राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..अक्षय तृतीयानिमित्त आज भेंडवळची घटमांडणी; साडेतीनशे वर्षापासून पीक पाण्याचा अंदाज व भाकीत वर्तवणारी परंपरा काय?.या पारंपरिक विधीमध्ये शेतात एक खोल खड्डा करून त्यामध्ये मातीचा घट ठेवला जातो. त्या घटात मातीचे ढेकळ ठेवले जातात. त्यावर पाण्याने भरलेली घागर ठेवली जाते आणि त्या घागरीवर पापड, भजी, वडा, सांडोई, कुरडई यांसारख्या वस्तू ठेवण्यात येतात. यासोबतच घटाच्या बाजूला पान-सुपारी आणि विविध प्रकारची १८ धान्ये ठेवून ही घटमांडणी केली जाते.