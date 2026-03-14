Bhimashankar Temple : सर्वांसाठी नियम वेगळे; भाजप नेत्यासाठी वेगळे? भाविकांना अडवले, खासदाराला प्रवेश; भीमाशंकर मंदिरात वाद

घोडेगाव : श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर हे गेले अडीच महिन्यांपासून सर्वसामान्य भाविकांसाठी बंद असताना झारखंड राज्यातील खासदार निशिकांत दुबे यांच्यासाठी मंदिर खुले करण्यात आल्याने भाविकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. हे दर्शन आज (ता. १४) दुपारी दोनच्या सुमारास घेण्यात आले. महाशिवरात्रीलाही येथे दर्शनासाठी मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वीकारला होता. मात्र या आगळ्यावेगळ्या घटनेमुळे नागरिक प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. महादेवाच्या मंदिरात असा दुजाभाव का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिरातील सभामंडप व पायरी मार्गाचे बांधकाम सुरू आहे. भाविकांची सुरक्षितता अबाधित राखण्याबरोबरच कामे नियोजनबद्ध आणि कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मंदिर ९ जानेवारी २०२६ पासून तीन महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. या निर्णयाला स्थानिक नागरिक, भाविक आणि सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी संमती दिली होती. तेव्हापासून गेले अडीच महिने श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही..Bhimashankar Devotees Update : महाशिवरात्रीला भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी बंद, पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.तप-अनुष्ठान करून हजारो किलोमीटर पायी वारी तसेच सायकलवारी करत येणाऱ्या भाविकांनाही दर्शनाची परवानगी दिली जात नाही. हजारो किलोमीटर प्रवास करूनही त्यांना दर्शन न घेता परत जावे लागत आहे. मात्र हेलिकॉप्टरने आज आलेले खासदार डॉ. निशिकांत दुबे यांना व्हीआयपी सेवा देत मंदिर खुले करून त्यांना व्हीआयपी दर्शन देण्यात आले. खासदार डॉ. निशिकांत दुबे हे झारखंड राज्यातील गोड्डा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार असून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात..खासदार डॉ. निशिकांत दुबे यांच्यासाठी मंदिर खुले करण्यात आल्याने श्रीक्षेत्र भीमाशंकर परिसरात प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे. पवित्र महाशिवरात्रीच्या काळात आठ दिवस मंदिर खुले करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या कामांमुळे महाशिवरात्रीच्या दिवशीही मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता..Bhimashankar Temple Visit: शिवभक्तांकडून सह्याद्रीची निसर्ग 'सफर', घनदाट जंगलातून ६५ किलोमीटर पायी प्रवास.हा निर्णय सर्वसामान्य भाविकांनी मोठ्या मनाने स्वीकारला होता. मात्र एका व्हीआयपी नेत्यासाठी मंदिर खुले करण्यात आल्याने प्रशासनाबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. या व्हीआयपी दर्शनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. प्रशासनाने दर्शनासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नव्हती.".