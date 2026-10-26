राज्यातलं सरकार 'झाडखाऊ'! भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीवरून मनसे आक्रमक, राज ठाकरे घेणार सभा...

भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील टॉरेंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी होत असल्याच्या कथित वृक्षतोडीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणावरून मनसेने राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘राज्यातलं सरकार झाडखाऊ आहे,’ असा आरोप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल कशासाठी केली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. .मुंबईत सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत संदीप देशपांडे यांनी वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलं. कर्जत परिसरात पाहणीदरम्यान १५० वर्षांपूर्वीची झाडं तोडण्यात आल्याचं विदारक दृश्य दिसल्याचा दावा त्यांनी केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या विकासाच्या संकल्पनेवर टीका केली..Raj Thackeray Documentary : डॉक्युमेंट्रीवरून राज ठाकरेंची पोस्ट चर्चेत; ३६ मिनीट १६ सेकंदाच्या व्हिडिओत नेमकं काय? मुंबई पोलिसांच्या विनंतीनंतर राज ठाकरे काय म्हणाले.संदीप देशपांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पासाठी ३२ हजार झाडं तोडण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा आकडा समोर आला आहे. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीकडे विचारणा केली असता वृक्षतोडीसाठी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचं सांगण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. टॉरेंट पॉवरच्या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज नेमकी कोणासाठी वापरली जाणार आणि सरकार ती कोणाला पुरवणार, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. निसर्गाचा ऱ्हास करून होणारा विकास मान्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..या वृक्षतोडीच्या बदल्यात सरकारकडून ९० हजार झाडं लावण्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र,इतक्या झाडांसाठी पुरेशी जागा आणणार कुठून? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पावरून गुजरात आणि महाराष्ट्रातील प्रकल्पांच्या वाटपाबाबतही देशपांडे यांनी सरकारवर टीका केली. गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटीसारखे प्रकल्प आणि महाराष्ट्रात प्रदूषण करणारे प्रकल्प आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..Raj Thackeray: 'हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच', व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर राज ठाकरेंचा घणाघात; ट्विट करत म्हणाले....मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे २८ ऑक्टोबरला संबंधित परिसराची पाहणी करणार असून, त्यानंतर संध्याकाळी सभा घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, भीमाशंकर अभयारण्यात वृक्षतोड होत असल्याचे व्हिडीओ आणि पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वन्यजीव विभागाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. संबंधित प्रकल्पासाठी अभयारण्यात अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याच्या वृत्तात तथ्य नसल्याचं विभागाने म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.