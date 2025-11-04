सोलापूर शहर पोलिसांचा मोठा निर्णय! चोरट्यांना शहरात येता येणार नाही, आले तर बाहेर जाता येणार नाही; शहरात आता रात्री २१ ठिकाणी ‘सरप्राईज’ नाकाबंदी

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहरातील विजापूर नाका पोलिसांच्या हद्दीत १५ दिवसांत दोन गुन्हे घडले. रात्रीच्या वेळी आयटी इंजिनिअरला अडवून लुटणे आणि एका ज्वेलर्स दुकानात दरोड्याचा प्रयत्न झाला. यापूर्वी वसंत विहार परिसरात अशीच घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहरात आता प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एकाचवेळी तीन ठिकाणी अचानक नाकाबंदी लावण्याचा निर्णय सोमवारी (ता. ३) झाला. त्यावेळी वाहतूक पोलिसही असणार आहेत.
सोलापूर शहरातील गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने विशेषत: विजापूर नाका पोलिसांच्या हद्दीतील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. सोलापूर शहरात सलगर वस्ती, एमआयडीसी, सदर बझार, फौजदार चावडी, एमआयडीसी, जेलरोड व जोडभावी अशी सात पोलिस ठाणी आहेत. सध्या दररोज रात्रीच्या वेळी एकाच ठिकाणी नाकाबंदीची कार्यवाही होते. वाहतूक पोलिस व स्थानिक पोलिसांची नाकाबंदी वेगवेगळी होती.
पण, आता दररोज प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हद्दीत प्रमुख तीन ठिकाणी नाकाबंदी लावावी, असा निर्णय झाला. तसेच या नाकाबंदीवेळी वाहतूक पोलिस देखील त्याठिकाणी असतील, असेही ठरले. दिवाळीच्या काळात असाच प्रयोग पोलिस आयुक्तांनी केला होता, त्यामुळे सणात चोरी, दरोड्यासारख्या घटना घडल्या नाहीत. त्या पद्धतीने आता दररोज तीन ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रात्रीच्या वेळी कोणीही विनाकारण बाहेर फिरू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
रात्रगस्तीत केली जाणार वाढ
सोलापूर शहरात आता रात्रगस्त वाढविली जाणार असून त्यासाठी मुख्यालयातील अंमलदारांचीही मदत घेतली जाणार आहे. याशिवाय शहरातील सातही पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अचानक नाकाबंदी लावली जाणार आहे. जेणेकरून रात्रीच्यावेळी गुन्हे घडणार नाहीत.
- डॉ. अश्विनी पाटील, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहर
रात्री वाढणार पोलिसांची गस्त
शहराच्या मध्यवर्ती चोरी, दरोड्याच्या घडू लागल्या आहेत. चोरी-गुन्ह्याचे प्रमाण दरवर्षी एवढेच असले तरी त्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शहरात रात्रगस्त वाढविली जाणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पोलिसांसह शहर पोलिस मुख्यालयातील २५ ते ३० अंमलदारांची मदत घेतली जाणार आहे.
