मोठी बातमी! संस्थापकांच्या दबावामुळे थांबली दहावी-बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवरील कारवाई? गतवर्षी २३२ केंद्रांवर कॉपी केसेस; सुनावणी झाली, पण निर्णय थांबला

तात्या लांडगे
सोलापूर : पुणे विभागातील २९ तर राज्यातील २३२ परीक्षा केंद्रांवर गतवर्षी बोर्ड परीक्षेत कॉपी केसेस झाल्या होत्या. बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित केंद्रांची सुनावणी घेतली. त्यानंतर परीक्षेच्या नियमावलीनुसार या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संस्थापकांनी कारवाईला विरोध केल्याने बोर्डाने अंतिम निर्णय लांबल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
मागच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात बोर्डाने कॉपीमुक्त परीक्षेसंदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार २०१८, २०१९, २०२३ व २०२४ या काळातील परीक्षेवेळी ज्या केंद्रांवर कॉपी तथा गैरप्रकार आढळले, तेथील केंद्र संचालक, पर्यवेक्षकांच्या आदलाबदली करण्यात आली. अशा परीक्षा केंद्रांची संख्या ८१८ होती. त्याचवेळी २०२४-२५ च्या बोर्डाच्या परीक्षेत ज्या केंद्रांवर कॉपी केसेस किंवा गैरप्रकार आढळतील, त्यांची मान्यता कायमची रद्द केली जाणार असल्याचेही परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले होते.
तरीपण, जवळपास २३२ केंद्रांवर गैरप्रकार झालेच. निकालानंतर बोर्डाने संबंधित केंद्र संचालकांना बोलावून त्यांचीही बाजू ऐकून घेतली. मात्र, बोर्डाच्या निर्णयानुसार त्या सर्वच परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे ठरले. पण, तो अंतिम निर्णय अजूनही कागदावर आलेला नाही. त्यामागे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संस्थापकांनी आणलेला दबाव असल्याची कुजबूज अधिकाऱ्यांमध्ये होती.
शिक्षणमंत्र्यांच्या ‘व्हीसी’ची अधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा
बोर्डाने कॉपी केसेसमधील परीक्षा केंद्रांचा निर्णय घेतला. पण, शिक्षणमंत्र्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) होणार असल्याने बोर्डाचे अधिकारी तो निर्णय जाहीर करू शकले नाहीत. मंगळवारी होणारी ‘व्हीसी’ बुधवारीदेखील होऊ शकली नाही. त्यामुळे अजूनही कॉपीप्रकरणे आढळलेली २३२ केंद्रांची मान्यता रद्द होणार की त्यातील काहींना अभय मिळणार हे समोर आलेले नाही.
‘त्या’ केंद्रांना मिळणार अभय
गतवर्षीच्या परीक्षेत कॉपी केसेस आढळलेल्या २३२ पैकी काही केंद्रांची मान्यता रद्द केली जाणार नाही, असे बोर्डातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. त्यामागे, विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी त्या परिसरात दुसरे परीक्षा केंद्र उपलब्ध नसल्याचे कारण असल्याचेही सांगण्यात आले.
यंदाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक असे...
(इयत्ता बारावी)
प्रात्यक्षिक : २३ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२६
लेखी : १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६
(इयत्ता दहावी)
प्रात्यक्षिक : २ ते १८ फेब्रुवारी २०२६
लेखी : २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६
