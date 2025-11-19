महाराष्ट्र बातम्या

मोठी बातमी! ‘टीईटी’वेळी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व‌ विद्यार्थ्यांवर ‘एआयए’ची असणार नजर; यंदा प्रथमच सॅटेलाईट हॉटलाईनचा वापर, वाचा...

शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्ष असणार आहे. त्याठिकाणी सॅटेलाईट फोन तथा हॉटलाईन दिला जाणार आहे. त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत व्हाईस मेसेज किंवा फोन करून परीक्षेतील हालचालींची माहिती दिली जाणार आहे.
TET 2025
TET 2025Sakal
तात्या लांडगे
Updated on

तात्या लांडगे

सोलापूर : परीक्षा केंद्रावरील प्रत्येक वर्गात समवेक्षक असतील. ते एकाच ठिकाणी पाच मिनिटे बसले किंवा उभारले तर ‘एआय’ आधारित हॉटलाईनवरून तेथील केंद्र संचालकांना सूचना जातील. विद्यार्थी मागे-पुढे पहात असेल तरी हॉटलाईन फोन वाजेल. परीक्षा केंद्रावरील केंद्र संचालकांच्या केबिनमध्ये तीनपेक्षा जास्त व्यक्ती असतील किंवा अचानक काहीजण त्याठिकाणी आल्यास ‘एआय’ कॅमेरा वरिष्ठांना अलर्ट करेल, अशी व्यवस्था या परीक्षेवेळी असणार आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षा २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. कॉपीमुक्त, पारदर्शक परीक्षेसाठी यंदा प्रत्येक केंद्रावर ‘एआय’ हॉटलाईन, सीसीटीव्ही कॅमेरे असणार आहेत. सकाळी साडेदहा वाजता पहिला पेपर सुरु होणार आहे. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी एक तास अगोदर केंद्रावर उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे. त्यांचा चेहरा (फेस रिकग्निशन) व अंगठा बायोमेट्रिकद्वारे पडताळणी केला जाणार आहे. परीक्षार्थीचा चेहरा किमान ५० टक्के जुळायला हवा, अन्यथा त्याला परीक्षेला बसता येणार नाही. परीक्षेवेळी परीक्षार्थीस कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू घेऊन जाता येणार नाही.

दरम्यान, या परीक्षेत केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, समवेक्षक यांच्यावरही ‘एआय’ कॅमेऱ्यांचे लक्ष असणार आहे. प्रत्येक केंद्रावरील संशयास्पद हालचालीचा संदेश तथा अलर्ट महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेसह संनियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्यांना लगेचच मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील ५२ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक केली. त्यामुळे यंदा ‘टीईटी’साठी गतवर्षीच्या तुलनेत लाखभर अर्ज जास्त आले आहेत.

राज्यातील १४२३ केंद्रांवर २३ नोव्हेंबरला परीक्षा

राज्यातील पावणेपाच लाख उमेदवार २३ नोव्हेंबर रोजी ‘टीईटी’ देतील. त्यासाठी १४२३ परीक्षा केंद्रे असून त्या प्रत्येक केंद्राला यंदा एक अतिरिक्त समवेक्षक दिला आहे. परीक्षा नेहमीप्रमाणे पारदर्शक होईल, यासाठी यंदा प्रत्येक केंद्रावर ‘एआय’चा वापर केलेला सॅटेलाईट हॉटलाईन (फोन) असणार आहे.

- डॉ. नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

प्रत्येक जिल्ह्यात संनियंत्रण कक्ष

राज्यातील ‘टीईटी’ची स्थिती

  • पेपर-एकचे विद्यार्थी

  • २,०३,३३४

  • पेपर-दोनचे विद्यार्थी

  • २,७२,३३५

  • एकूण परीक्षार्थी

  • ४,७५,६६९

  • एकूण परीक्षा केंद्रे

  • १,४२३

pune
maharashtra
school
Mumbai
teacher
TET
Teacher Eligibility Test

