मोठी बातमी! ‘टीईटी’तील गैरप्रकार रोखण्यासाठी यंदा प्रथमच हॉटलाइन; १४२० केंद्रांवर २३ नोव्हेंबरला परीक्षा; उमेदवारांच्या अर्जांवरील साम्य फोटो, नावांची पडताळणी

तात्या लांडगे
सोलापूर : राज्यात २३ नोव्हेंबर रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) होणार आहे. राज्यातील एक हजार ४२० केंद्रांवर परीक्षा होईल. प्रत्येक केंद्रावर एकाचवेळी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मिळणार आहे. परीक्षा केंद्रांवरील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयात वॉर रूम असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी स्वतंत्र हॉटलाइन तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावर नियुक्त शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असावा, अशी अट आहे. आता ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी (पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील शिक्षक) सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’चे बंधन घातले आहे. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या ‘टीईटी’साठी हजारो शिक्षकांनी देखील अर्ज केले आहेत. परीक्षेच्या पहिल्या पेपरसाठी दोन लाख तीन हजार ३३३ आणि दुसऱ्या पेपरसाठी दोन लाख ७२ हजार ३३५ उमेदवारांचे अर्ज आहेत.
परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची संपूर्ण खबरदारी राज्य परीक्षा परिषदेने घेतली आहे. सर्व केंद्रांवरील प्रश्नपत्रिकांचे बॉक्स एकाचवेळी उघडले जातील, त्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेकॉर्डिंग होईल. प्रत्येक केंद्र संचालक, पर्यवेक्षकांना एकाचवेळी सूचना करता याव्यात, यासाठी परीक्षा परिषदेच्या कार्यालयातून सर्व केंद्रांना स्वतंत्र हॉटलाइन जोडली जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेतील वॉर रुमशी परीक्षा केंद्रे कनेक्ट करून परीक्षार्थींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही
राज्यभरात २३ नोव्हेंबर रोजी ‘टीईटी’ होणार आहे. १४२० केंद्रांवर ही परीक्षा होईल, त्या सर्व केंद्रांवरील प्रत्येक हालचालीवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असेल. परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, यादृष्टीने नियोजन झाले आहे.
- डॉ. नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
एकाच नावाचे दोन विद्यार्थी; एकाच फोटोचे दोन अर्ज
अनेकदा एकाच नावाने एकापेक्षा अधिक अर्ज केले जातात. तसेच एकाच व्यक्तीचा फोटो असलेले देखील एकापेक्षा जास्त अर्ज असतात. त्यातून गैरप्रकार होतात किंवा गैरप्रकाराच्या उद्देशानेच ते अर्ज केलेले असतात. ‘टीईटी’च्या अर्जात असा प्रकार झाला आहे का?, याचीही पडताळणी केली जात आहे. तसा प्रकार आढळल्यास संबंधितावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.