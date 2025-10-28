मोठी बातमी! आता बागायती अन्‌ जिरायती शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीला नसणार गुंठ्यांची मर्यादा; खरेदीवेळी जोडा क्षेत्राच्या चतु:सीमेसाठी गट नकाशा

तात्या लांडगेसोलापूर : दरमहा जिल्ह्यात सरासरी दोन हजारांवर जमीन, जागेच्या खरेदी- विक्रीची दस्तनोंदणी होते. त्यात खरेदीनंतर अनेकांचे वाद निर्माण होतात. चतु:सीमा चुकीची आहे, जमिनीत अतिक्रमण आहे, अशा तक्रारी असतात. त्यामुळे जमिनीची मोजणी करून भूमी अभिलेख कार्यालयातील गट नकाशा जोडून खरेदीदस्त केल्यास भविष्यातील कटकटी कायमच्याच दूर होतील, असा विश्वास जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी अनिकेत बनसोडे यांनी व्यक्त केला आहे..जमिनीच्या खरेदी- विक्रीवेळी प्रत्येकासाठी दोन कागदपत्रे आवश्यक आहेत. भूमी अभिलेखकडून विक्री करणाऱ्या क्षेत्राची मोजणी करून घेतल्यास त्या जमिनीचे नेमके ठिकाण कोठे आहे हे समजेल. दुसरीकडे, ज्या क्षेत्राचा गट नकाशा जोडल्यास विक्री होणाऱ्या जमिनीच्या चहूबाजूला कोणाकोणाचे क्षेत्र आहे, हेही निश्चित होईल. त्यामुळे जमिनीची विक्री करणारा व खरेदी करणाऱ्यात होणारे भविष्यातील वाद राहणार नाहीत, हा त्यामागील हेतू आहे. दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जमिनीच्या विक्रीपूर्वी त्या क्षेत्राची मोजणी करण्यासंदर्भातील भाष्य केले होते. त्यानुसार देखील आगामी काळात अंमलबजावणी होऊ शकते; जेणेकरून एकमेकांमधील भविष्यातील वाद कायमचे बंद होतील, हा त्यामागील उद्देश आहे..ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन मिळेल गुंठेवारी खरेदीला परवानगीसध्या बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला १० गुंठ्यांची मर्यादा आहे. १० गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायती क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी बंधनकारक आहे. अशीच अट जिरायती जमिनीसाठी देखील आहे. २० गुंठ्यांपेक्षा कमी जिरायती जमिनीच्या विक्रीसाठी देखील प्रांताधिकाऱ्यांचीच परवानगी लागते. पण, आता महसूल विभागाकडून ही मर्यादा कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. दोन-चार गुंठे खरेदी- विक्रीपूर्वी पहिल्यांदा ड्रोनद्वारे मोजणी होईल. त्यानंतर विक्री करायच्या क्षेत्राचा स्वतंत्र नकाशा तयार होईल. त्यानंतर तो नकाशा जोडून त्या क्षेत्राची विक्री करता येईल, असा तो निर्णय असणार आहे..दस्तनोंदणीवेळी अचूक असावी चतु:सीमाजमिनीच्या खरेदी-विक्रीनंतर वाद होऊ नयेत म्हणून त्या क्षेत्राची मोजणी करावी. चतु:सीमा अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी दस्त नोंदणीवेळी त्या क्षेत्राचा गट नकाशा जोडणे आवश्यक आहे. आता महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार जमिनीची दस्तनोंदणी जिल्ह्यातील कोणत्याही मुद्रांक शुल्क (उपनिबंधक) कार्यालयातून करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.- अनिकेत बनसोडे, जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.