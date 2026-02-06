मोठी बातमी! झेडपी, मनपा, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये नेमले जाणार अंशकालीन निदेशक; दरमहा १८ हजार मानधन; शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार; पटसंख्येची अट अशी...

तात्या लांडगे
सोलापूर : जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या शाळांमधील इयत्ता सहावी ते आठवी किंवा ज्या शाळा सातवीपर्यंतच आहेत, तेथे इयत्ता सहावी- सातवीच्या वर्गाचा पट १०० आवश्यक आहे. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शाळांची पटसंख्या निश्चित झाली आहे. त्यानुसार पटसंख्येचा निकष पूर्ण करणाऱ्या त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकास अंशकालीन निदेशक भरण्यासंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्राप्त अर्जदारांच्या गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड करण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. आता आगामी शैक्षणिक वर्षात पटसंख्येचा निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना तीन अंशकालीन निदेशक नेमता येणार आहेत.
पटसंख्येचा निकष पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कला, क्रीडा, कार्यानुभव अशा तीन विषयांचे अंशकालीन निदेशक नेमता येतो. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्याची जाहिरात प्रसिद्ध करायची. त्यानंतर प्राप्त अर्जांची छाननी व पडताळणी केंद्रप्रमुख करतील. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने त्या अंशकालीन निदेशकांची नेमणूक होईल. शेवटी शासन मान्यतेवर अवलंबून असल्याचे नमूद करून गटशिक्षणाधिकारी संबंधित अंशकालीन निदेशकांना आदेश देतील. त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या अंशकालीन निदेशकांची नावे शासनाला पाठविली जातात. त्यानुसार त्यांना दरमहा मानधन सुरू होते. राज्यभरात साडेचार हजारांपर्यंत अंशकालीन निदेशक आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षात पटसंख्या वाढलेल्या शाळांमध्ये आणखी त्यांची संख्या वाढणार आहे.
निदेशकांना दरमहा शासनाकडून मानधन
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक नेमता येतो. याचे संपूर्ण अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहेत. यासाठी सहावी ते आठवीच्या वर्गाचा पट किमान शंभर असणे अपेक्षित आहे. या अंशकालीन निदेशकांना शासनाच्या माध्यमातून दरमहा मानधन दिले जाते.
- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर
दरमहा १८ हजार रुपयांपर्यंत मानधन
शाळांवर नेमलेल्या अंशकालीन निदेशकास ४८ तासांसाठी १२ हजार रुपयांचे मानधन शासनाकडून दिले जाते. त्यापेक्षा जास्त तास झाल्यास ४८ तासांवरील पुढील प्रत्येक तासासाठी २०० रुपयांचे मानधन मिळते. परंतु, दरमहा १८ हजार रुपयांच्या मर्यादेतच त्यांचे मानधन राहील, असा शासन आदेश आहे. पण, दरमहा वेळेत मानधन मिळत नसल्याची खंत अंशकालीन निदेशकांची आहे.
