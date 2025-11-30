मोठी बातमी! सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधून पळून जातात रुग्ण; २० दिवसांत १३ रुग्ण पळून गेल्याची सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय (सिव्हिल हॉस्पिटल) नेहमीच रुग्णांनी हाऊसफुल्ल असते. रुग्णसेवेसाठी रुग्णालयात ५०० हून अधिक डॉक्टर्स, २०० सेविका आहेत. तरीसुद्धा, रुग्णालयातून आठवड्यात सरासरी पाच ते सहा रुग्ण पळून जातात, असे सिव्हिल पोलिस चौकीतील नोंदीवरून समोर आले आहे.
सोलापुरातील रंगभवन चौकातून दुचाकीवरून जाताना कुत्रा आडवा आल्याने सौदागर अंकुश भालेराव (वय ३०, रा. दत्त नगर) व अभिषेक शिवराम श्रीराम हे दोघे जखमी झाले होते. ते दोघेही स्वत: उपचारासाठी २७ नोव्हेंबरला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले. पण, दुसऱ्या दिवशी सौदागर हा रुग्णालयातून पळून गेला. तसेच पार्क चौपाटीजवळ पैशाच्या कारणातून झालेल्या भांडणात केशव रेवणसिद्ध पुजारी (वय २१, रा. सैफुल) हा जखमी झाला होता. त्याच्या मित्राने त्याला रुग्णालयात दाखल केले, पण २८ नोव्हेंबरला रात्री साडेनऊच्या सुमारास तो रुग्णालयातून पसार झाला.
रिक्षातून पडून जखमी झालेली बलसूर (ता. उमरगा) येथील ५५ वर्षीय धोंडाबाई बाबू राठोड यांना देखील त्यांच्या जावयाने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येच आणले होते. पण, २८ नोव्हेंबरला पहाटे पाचच्या सुमारास त्या निघून गेल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे.
२० दिवसांत १३ रुग्ण गेले पळून
२७ नोव्हेंबरला इब्राहिम परदिन नदाफ (वय ३०, रा. चडचण, विजयपूर) हा दुचाकीवरून पडून जखमी झाला होता. त्याला ‘सिव्हिल’मध्येच दाखल केले होते, पण त्याच दिवशी सायंकाळी सहाच्या सुमारास तो रुग्णालयातून पळून गेला. तसेच सोलापुरातील प्रियदर्शिनी नगरातील संतोष अंबादास माधव (वय ४८) यांना दुचाकीवरून पडल्याने उपचारासाठी त्यांच्या पत्नीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तेही रुग्णालयातून पळून गेले, अशी पोलिसांत नोंद आहे. त्याअगोदर विशाखा कजागवाले (वय २६, रा. कुमठा नाका), शांताबाई तुकुवाले (वय ६०, रा. शिवगंगा नगर भाग-५), शोभा काटकर (वय ५०, रा. लक्ष्मी पेठ, धुम्मा वस्ती), महेश सत्यनारायण चंडक (वय ३७, रा. भवानी पेठ), मल्लप्पा सिद्राम नाव्ही (वय ५५, रा. हत्तरसंग कुडल), प्रसाद भाऊ जांभळे (वय २१, रा. अकोलेकाटी) हे देखील पळून गेल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे.
सिव्हिल हॉस्पिटलची सद्य:स्थिती
रुग्णालयातील एकूण विभाग : २२
दररोजची ओपीडी : १४०० ते १५०० रुग्ण
दररोज ॲडमिट रुग्ण : १५०
एकूण डॉक्टर्स : ५००
रुग्णसेवेसाठी नर्सेस : २००
पाणी, जेवण, स्वच्छतागृहात जाण्याचे सांगतात कारण
उपचारासाठी दाखल झालेले काही रुग्ण पळून जातात ही वस्तुस्थिती आहे. पाणी, जेवण, स्वच्छतागृहाला जाऊन येतो म्हणून जातात. त्यासंदर्भात पोलिसांना कळविले जाते. पोलिस पुढील तपास करतात.
- डॉ. विठ्ठल धडके, वैद्यकीय अधिकारी, सिव्हिल हॉस्पिटल, सोलापूर
