मोठी बातमी! लग्नाच्या वरातीसाठी घ्यावी लागणार पोलिसांची परवानगी; रात्री दहानंतर कोणी मोठ्या आवाजाचा साऊंड लावला तर ‘या’ क्रमांकावर करता येईल तक्रार

तात्या लांडगे
सोलापूर : कोणत्याही शहरात सार्वजनिक रस्त्यावरून लग्नाची वरात काढण्यासाठी स्थानिक पोलिसांची परवानगी बंधनकारक असते. वरातीमुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होऊन इतरांच्या जीवितास धोका होऊ नये हा त्यामागील हेतू आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत मोठ्या आवाजाचा साऊंड लावता येणार नाही, असे सोलापूर शहर पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
दरवर्षी सोलापूर शहरात १५० हून अधिक विवाह होतात. बहुतेक विवाह सोहळे बंदिस्त मंगल कार्यालयांमध्येच होतात. तरीपण, काहीजण घराजवळील रस्त्यावरून धुमधडाक्यात वरात काढतात. काही वराती रात्री दहा-साडेदहा वाजले तरीदेखील सुरुच असतात. त्यावेळी फटाके उडविले जातात, मोठ्या आवाजाची साऊंड सिस्टिम लावलेली असते. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रहिवासी, औद्योगिक, व्यावसायिक व शांतता क्षेत्रातील आवाजाची मर्यादा निश्चित झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहरात डीजेमुक्तीचा निर्णय शहर पोलिसांनी यापूर्वीच घेतलेला आहे. त्याचे पालन करणे सर्वांसाठी बंधनकारक आहे, अन्यथा संबंधितांवर महाराष्ट्र प्रदूषण कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.
डेसिबलमध्ये आवाजाची मर्यादा
परिसर दिवसा रात्री
रहिवासी ५५ ४५
औद्योगिक ७५ ७०
व्यावसायिक ६५ ५५
शांतता क्षेत्र ५० ४०
रामवाडी परिसरात १०.३० पर्यंत निघाली वरात
मंगळवारी (ता. २५) रामवाडी परिसरातील सुभद्राबाई मंगल कार्यालयाजवळून एका लग्नाची वरात निघाली. रात्रीचे साडेदहा वाजले तरीदेखील वरात सुरुच होती. त्या वरातीत मोठ्या आवाजाचा डीजे, लेझर लाइट लावलेली होती. फटाक्यांची आतषबाजीदेखील यावेळी करण्यात आली. एका नागरिकाने त्यासंदर्भात तक्रार केली, पण वरात नेमकी विजापूर नाका की सलगर वस्ती पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हेच समजले नाही.
नागरिकांनी ‘या’ क्रमांकावर करावा संपर्क
रस्त्यावरील रहदारीला अडथळा करून वरात काढणे, मोठ्या आवाजाची साऊंड सिस्टिम विनापरवाना लावणे, कायद्याचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रात्री १० नंतर मोठ्या आवाजाचे साऊंड वाजवता येत नाहीत. डीजेमुक्तीमुळे शहर पोलिसांकडून डीजे किंवा खूप मोठ्या आवाजाच्या साऊंड सिस्टिमसाठी परवानगी दिली जात नाही. कायद्याचे कोणी उल्लंघन करत असल्यास नागरिकांनी ‘डायल ११२’वर संपर्क साधावा.
- राजन माने, सहायक पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
