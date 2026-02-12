महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra political news : ‘राष्ट्रवादी’च्या विलीनीकरणाला खो! दिल्लीतील दोन मोठ्या नेत्यांच्या सल्ल्यानंतरच निर्णय

Big Update on NCP Merger : ‘राष्ट्रवादी’च्या विलीनीकरणाबाबतचा निर्णय दिल्लीतील दोन मोठ्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या राजकारणात हालचालींना वेग.
Ajit Pawar Maharashtra Politics : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर उफाळून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला आता खो बसला आहे. सत्ताधारी पक्षात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अद्यापही याबाबत भाष्य ना करता या चर्चेवर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे.

NCP internal dynamics

