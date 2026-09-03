दुचाकीधारकांना दररोज कमाईची संधी, केंद्रीय मंत्री गडकरींनी दिली मोठी माहिती; ड्रायव्हिंग लायसनबाबतही नवा नियम

दुचाकी वाहनधारकांसाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गूडन्यूज दिलीय. तसंच त्यांनी राज्य सरकारांनाही आवाहन केलंय की, खासगी दुचाकी आणि स्कुटी मालकांना बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. केंद्र सरकारने यासाठी मंजुरी दिलीय पण परिवहन हा राज्यांच्या अखत्यारित येणारा विषय असून काही राज्यांनी अद्याप हा नियम लागू केलेला नाही..मंत्री गडकरींनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. जवळपास ८ कोटी लोकांना उपजिविकेचं साधन मिळेल असा विश्वास त्यांना आहे..बापटांच्या केसालाही धक्का न लागण्याची जबाबदारी भाजप अन् पोलिसांची; हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले मोठे आदेश.रस्ते सुरक्षेवर बोलताना केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी मोटार वाहन अधिनियमात संशोधनाच्या योजनांची माहिती दिली. गडकरी म्हणाले की, वारंवार वाहतुकीचे नियम मोडणार्या चालकांना लगाम लावण्यासाठी निगेटिव्ह पॉइंट सिस्टिम तयार करण्यात आलीय. प्रत्येकवेळी नियम मोडल्यानं चालकाच्या खात्यात निगेटिव्ह पॉइंट जमा होतील. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त निगेटिव्ह पॉइंट जमा झाल्यास चालकाचा परवाना निलंबित किंवा कायमचा रद्द केला जाईल. चालकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करणं हा यामागचा उद्देश आहे..महामार्ग आणि खाणकाम योजनांमध्ये काम करणाऱ्या चालक, कामगार आणि धोकादायक स्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा नावाने एका नव्या योजनेची सुरुवात केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी केली. या कार्यक्रमाअंतर्गत चालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी, सामान्य आरोग्य तपासणी आणि सल्ला दिला जाईल. हा प्रोजेक्ट एनएच ४४ वर नागपूर-कामठी दरम्यान आणि चंद्रपूरच्या १५० चौरस किमी परिसरात लागू करण्यात येत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात १०००० लोकांना कव्हर करण्याचं ध्येय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.