भाजपची महाराष्ट्र कार्यकारिणी जाहीर, नवनाथ बन यांना बढती, तर कृष्णराज महाडिकांना मोठी जबाबदारी; वाचा संपूर्ण यादी

BJP Reshuffles State Leadership Before Elections भाजपने महाराष्ट्रातील नव्या कार्यकारिणीची घोषणा केलीय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत नव्या नियुक्त्यांची माहिती दिली. मुख्य प्रवक्ते, सरचिटणीस ते भाजप युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड केली असल्याचं प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितलं. .भाजपच्या नव्या कार्यकारिणीत नवनाथ बन, सुजय विखे पाटील, भारती पवार यांच्यासह कृष्णराज महाडिक यांना संधी देण्यात आलीय. नवनाथ बन यांची मुख्य प्रवक्तेपदी बढती झालीय. तर पडखळकरांवरही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. भाजपने आक्रमक आणि तरुण चेहऱ्यांना पुढे आणत त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवलीय..रविंद्र चव्हाण यांनी कार्यकारिणी जाहीर करताना सांगितलं की, निवडणूक आचारसंहिता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे घोषणा केली नव्हती. अमित शहा, नितीन नवीन आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच नावं निश्चित केली आहेत. संघटनेत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र घटनात्मक मर्यादा असल्यानं सर्वांना पद देणं शक्य नाही. ज्यांना आता संधी नाही मिळाली त्यांना आगामी काळात इतर आघाड्यांवर कामाची संधी देण्यात येईल असंही प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले..उपाध्यक्ष -अतुल काळसेकर - कोकणभारती पवार - उत्तर महाराष्ट्रसंजय कौडगे - मराठवाडासंजय भेंडे - विदर्भरामदास तडस - विदर्भकेशव उपाध्ये - मुंबईप्रवीन पोटे - विदर्भगोपीचंद पडळकर - पश्चिम महाराष्ट्रचैतन्यबापू देशमुख - मराठवाडाप्रिया शिंदे - पश्चिम महाराष्ट्रसुजय विखे - उत्तर महाराष्ट्रअर्चना पाटील चाकुरकर - मराठवाडा.सरचिटणीसनिरंजन डावखरे - कोकणयोगेश सागर- मुंबईसंजय कूटे - विदर्भमाधवी नाईक -कोकणराजेश पांडे - पश्चिम महाराष्ट्रसुनील राणे - मुंबई.चिटणीसप्रशांत ठाकुर - कोकणमंगेश चव्हाण - उत्तर महाराष्ट्रपरिणय फुके - विदर्भवर्षा ढहाळे - पश्चिम महाराष्ट्रसंतोष जनाटे - कोकणसंजय जगताप - पश्चिम महाराष्ट्रअर्चना डेहनकर -विदर्भरोहिणी नायडू - उत्तर महाराष्ट्रराम सातपुते - पश्चिम महाराष्ट्रप्रवीण घुगे - मराठवाडारेखा कुलकर्णी - मराठवाडाभैरवी वाघ - उत्तर महाराष्ट्र.इतर पदेमिहीर कोटेचा - कोषाध्यक्ष - मुंबईअरुण लखानी- सह कोषाध्यक्ष - विदर्भरविंद्र अनासपुरे - मुख्यालय प्रभारी - पश्चिम महाराष्ट्रविश्वास पाठक - मुख्यालय सह प्रभारी - मुंबईनवनाथ बन - मुख्य प्रवक्ता - मुंबईकृष्णराज महाडिक - युवा मोर्चा अध्यक्ष - पश्चिम महाराष्ट्रचित्रा वाघ - महिला मोर्चा अध्यक्षा - मुंबईरामकृष्ण वेताळ - किसान मोर्चा अध्यक्ष - पश्चिम महाराष्ट्रयोगेश टिळेकर - ओ.बी.सी मोर्चा अध्यक्ष - पश्चिम महाराष्ट्रविश्वजित गायकवाड - एस.सी मोर्चा अध्यक्ष - मराठवाडादेवराव होळी - एस.टी मोर्चा अध्यक्ष - विदर्भनरेंद्र पवार - भटके विमुक्त मोर्चा अध्यक्ष - कोकणइद्रिस मुलतानी - अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष - मराठवाडा