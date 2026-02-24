महाराष्ट्र बातम्या

भाजपची महाराष्ट्र कार्यकारिणी जाहीर, नवनाथ बन यांना बढती, तर कृष्णराज महाडिकांना मोठी जबाबदारी; वाचा संपूर्ण यादी

BJP Maharashtra Executive Committee भाजपने मुख्य प्रवक्ते, सरचिटणीस ते भाजप युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड जाहीर केली. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड केली असल्याचं प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितलं.
BJP Reshuffles State Leadership Before Elections भाजपने महाराष्ट्रातील नव्या कार्यकारिणीची घोषणा केलीय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेत नव्या नियुक्त्यांची माहिती दिली. मुख्य प्रवक्ते, सरचिटणीस ते भाजप युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड केली असल्याचं प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितलं.

