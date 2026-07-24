Anil Deshmukh: महिला पोलिस अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याचा अनिल देशमुखांवर आरोप; भाजप नेत्यांनी शेअर केला व्हिडीओ

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. भाजप आमदार चित्रा वाघ आणि भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत देशमुख हे महिला पोलिस कर्मचाऱ्याला नको तिथे स्पर्श करीत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे..अनिल देशमुख यांनी दिल्लीतील आंदोलनावरुन एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी तरुणाईला प्रत्येक लाठीचा हिशोब द्यावा लागेल.. देव तुम्हाला सद्बुद्धी देओ; असं म्हटलेलं. त्यानंतर आता भाजपकडून अनिल देशमुखांना टार्गेट केलं जातंय..Vaibhav Sooryavanshi : वैभवने विश्वविक्रमानंतर 'A' अक्षर का दाखवले? जाणून घ्या सेलिब्रेशनमागची हृदयस्पर्शी गोष्ट.छत्रपती संभाजी नगर येथे मागील आठवड्यात पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलेलं होतं. त्या आंदोलनात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सहभागी झाले होते. आंदोलनातील एका व्हिडीओ क्लिपमध्ये देशमुख यांनी महिला पोलिस अधिकाऱ्याला नको तिथे स्पर्श केला, असा दावा चित्रा वाघ आणि नवनाथ बन यांनी केला आहे..रामाच्या भूमिकेसाठी रणबीरने केला योग, ध्यान आणि धर्मग्रंथाचा अभ्यास; रामायणासाठी जाणून घेतलं प्रभू श्रीरामांचं तत्वज्ञान.एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना नवनाथ बन म्हणाले की, मुंबईतल्या आंदोलनावरुन सुप्रिया सुळे यांनी पोलिसांवर विनयभंगाची मागणी केली होती. आता या व्हिडीओवरुन देशमुखांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी खासदार सुळे करणार का? असा सवाल बन यांनी उपस्थित केलाय. शिवाय रोहित पवार मुंबई पोलिसांची बदनामी करत आहेत, आता ते कुठल्या बिळात जाऊन बसले आहेत? असाही प्रश्न नवनाथ बन यांनी उपस्थित केला. त्यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.