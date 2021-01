देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'मेट्रो ट्विट'ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्युत्तर

मुंबई : शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची मैत्री आणि युती सर्वज्ञात आहे. पण २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर ती तुटली. आणि शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला हाताशी घेत महाविकास आघाडी केली. त्यामुळे भाजप आणि महाविकास आघाडी हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ट्विटमुळे पुन्हा एकदा हे द्वंद्व रंगले आहे.

फडणवीस काही कारणास्तव नवी दिल्ली येथे गेले होते. त्यावेळी मेट्रोमधून प्रवास करण्याचा त्यांना योग आला. या प्रवासाबाबत त्यांनी ट्विटरवरून एक पोस्ट केली आहे. फडणवीस यांनी दिल्ली मेट्रोतून प्रवास करतानाचे काही फोटो शेअर केले आहेत. ट्रॅफिकमध्ये लागणारा वेळ मेट्रोमुळे वाचल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे आणि मुंबई मेट्रोतून कधी प्रवास करता येईल? असा सवाल महाविकास आघाडी सरकारपुढे उपस्थित केला आहे.

I travelled in Delhi Metro today to return back to the airport & reached in a very short span as compared to travel by road!

Don’t know when will I be able to travel in Mumbai Metro 3 to the airport, looking at the things messed up by MVA on CarShed issues #Metro #Mumbai pic.twitter.com/JKPTElbcdD

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 27, 2021