महाराष्ट्र बातम्या

आयोगाच्या बाजूने उत्तर देत नाही म्हणत भाजपनेही मतदारयादीतला घोळ पुराव्यासह दाखवला, 'सत्याचा मोर्चा'तलाच व्हिडीओ लावला

Voter List Issue: निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्याचा मोर्चा काढला होता. याला भाजपकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलंय.
Voter List Issue

BJP Shows Proof Of Voter List Confusion With Video From Satyacha Morcha

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Satyacha Morcha: निवडणूक आयोगाच्याविरोधात काढलेल्या मविआच्या सत्याच्या मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी भाजपने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलीय. मंत्री आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत सत्याचा मोर्चातलाच राज ठाकरेंचा व्हिडीओ लावून मविआवर टीका केली. तुम्हाला फक्त हिंदू आणि दलित दुबार मतदार दिसले, तुम्हाला मुस्लिम दुबार मतदार दिसले नाही का असा प्रश्न शेलार यांनी विचारला. तुम्हाला बेनकाब केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही अशा शब्दात शेलार यांनी इशारा केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Ashish Shelar
Raj Thackeray
maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com