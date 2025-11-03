आयोगाच्या बाजूने उत्तर देत नाही म्हणत भाजपनेही मतदारयादीतला घोळ पुराव्यासह दाखवला, 'सत्याचा मोर्चा'तलाच व्हिडीओ लावला

Satyacha Morcha: निवडणूक आयोगाच्याविरोधात काढलेल्या मविआच्या सत्याच्या मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी भाजपने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलीय. मंत्री आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत सत्याचा मोर्चातलाच राज ठाकरेंचा व्हिडीओ लावून मविआवर टीका केली. तुम्हाला फक्त हिंदू आणि दलित दुबार मतदार दिसले, तुम्हाला मुस्लिम दुबार मतदार दिसले नाही का असा प्रश्न शेलार यांनी विचारला. तुम्हाला बेनकाब केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही अशा शब्दात शेलार यांनी इशारा केला..राज ठाकरेंच्या लाव रे तो व्हिडीओ स्टाइलनेच आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत ठाकरे बंधूंच्या सत्याचा मोर्चावर टीका केली. राज ठाकरे यांचंच भाषण लावलं होतं. त्यात राज ठाकरे दुबार मतदारांची नावं घेताना दिसतं. ही नावं फक्त हिंदू आणि दलितांची असल्याचं आशिष शेलार म्हणाले. यांना दुबार मतदार फक्त मराठी माणूस, हिंदू माणूसच दिसतो का? असंही आशिष शेलार म्हणाले..अजितदादांच्या नेत्यानं शिंदेंच्या नेत्यावर रोखली बंदूक, महिन्याभरापूर्वीच राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत केलाय प्रवेश.हिंदू आणि दलित माणसाबद्दल तुम्ही बोलताय. उद्धवजी ठाकरे यांची भूमिका भूमीपुत्रांच्या विरोधातली दिसतेय. नाव एकसारखं आणि मतदार यादीत नंबर वेगवेगळे असल्याची कितीतरी दुबार मतदारांची नोंद आहे. यात मुस्लिम मतदारांचाही समावेश आहे. पटोले, जानकरांच्या मतदारसंघातही कित्येक दुबार मतदारांचा समावेश आहे असं शेलार म्हणाले..एसआयआरला नकार आणि इथं वोट चोरी बोलायचं अशी दुटप्पी भूमिका घेऊ नका. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी निवडणूक राबवणाऱ्या यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. मुस्लिम, अल्पसंख्यांक दुबार मतदार पांघरुणाखाली ठेवायचे. मुस्लिम दुबार मतदारांच्या सहाय्यानं निवडणूक जिंकण्याचं त्यांचं षडयंत्र आहे असंही आशिष शेलार म्हणाले..आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला मविआच्या नेत्यांच्या टीकेला उत्तर दिलं. निवडणूक आयोगावर आरोप केल्यानंतर भाजपला का त्रास होतोय असा सवाल काही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला होता. यावर सुरुवातीलाच आशिष शेलार म्हणाले की, मी निवडणूक आयोगाच्या बाजूनं उत्तर देत नाहीय. तर दुबार मतदारांबाबत बोलताना तुष्टीकरण केलं जात आहे..ठरवून फेक नरेटिव्ह तयार केलं जातंय. विधानसभेबाबत दुबार मतदारांचा घोटाळा बोलताय तर मग लोकसभेबाबत आम्ही हा तुमचा घोटाळा बोलायचं का?तुम्हाला इस्लामपुरातले दुबार मतदार दिसले नाही का? राज ठाकरेंनी व्होट जिहाद करू नये असंही आशिष शेलार म्हणाले. विचारवापसी करा असं आवाहनही आशिष शेलार यांनी ठाकरे बंधूंना केलं..आशिष शेलारांनी कर्जत-जामखेड, इस्लामपूर मतदारसंघातील काही मुस्लिम मतदारांची दुबार नावं वाचन दाखवली.तुम्हाला हिंदू आणि दलित मतदार दुबार दिसतात. हिंदू आणि दलित मतदार दिसतात, पण थेट मुस्लिम दुबार मतदाराबद्दलची भूमिका काय? इथं वेगळा न्याय, वेगळी मांडणी करताय का? मुस्लिम दुबार मतदार येताच तुम्ही मूग गिळून गप्प बसतायत. हिंदू दुबार मतदार असतील तर फटकवा आणि मुस्लिम मतदार असतील तर आनंदाचे फटाके उडवा असं म्हणताय का? असा सवाल आशिष शेलार यांनी विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.