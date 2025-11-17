महाराष्ट्र बातम्या

Palghar : भाजपने पालघर साधू हत्याकांडाचे आरोप ज्यांच्यावर केले त्याच नेत्याला घेतलं पक्षात, प्रवेशाचा मोठा कार्यक्रम

भाजपने पालघर साधू हत्या कांडाचे आरोप ज्या काशिनाथ चौधरी यांच्यावर केले होते आता त्यांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात घेतलंय.
BJP Inducts Kashinath Choudhary Once Alleged in Palghar Sadhus Killing Sparks Huge Debate

सूरज यादव
राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना पालघरमध्ये साधूची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली होती. या घटनेवरून राज्यात भाजपनं महाविकास आघाडीविरोधात जोरदार मोहिम राबवली. त्यावेळी भाजपनं शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्या नेत्यावर आरोप केले होते त्याच नेत्याला आता पक्षात घेतलंय. काशिनाथ चौधरी यांच्यासह मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांसह डहाणूत एका कार्यक्रमात भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला.

