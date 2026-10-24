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Audio Clip BJP Leader Statement : कथित ऑडिओ क्लिपवर प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांच्यानंतर भाजपच्या मोठ्या नेत्याचे खळबळजनक वक्तव्य

Political Controversy Maharashtra : कथित ऑडिओ क्लिपवरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांच्यानंतर भाजपच्या आणखी एका बड्या नेत्याने यावर वक्तव्य केले. काय म्हणाले नेते?
Political Controversy Maharashtra eknath shindedevendra fadanvis

Political Controversy Maharashtra eknath shindedevendra fadanvis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BJP News Maharashtra : मनोज जरांगे पाटील यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून महायुतीत आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘एकनाथ शिंदेंची भीती कशाला वाटेल, शिंदे आमचे मित्र आहेत. पुढेही राहतील,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी महायुतीतील नेत्यांना एकमेकांवर आरोप करणारी विधाने टाळण्याचा सल्ला दिला. तसेच, अशा कथित ऑडिओ क्लिपकडे लक्ष देऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले.

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