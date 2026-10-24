Audio Clip BJP Leader Statement : कथित ऑडिओ क्लिपवर प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांच्यानंतर भाजपच्या मोठ्या नेत्याचे खळबळजनक वक्तव्य

BJP News Maharashtra : मनोज जरांगे पाटील यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून महायुतीत आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘एकनाथ शिंदेंची भीती कशाला वाटेल, शिंदे आमचे मित्र आहेत. पुढेही राहतील,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी महायुतीतील नेत्यांना एकमेकांवर आरोप करणारी विधाने टाळण्याचा सल्ला दिला. तसेच, अशा कथित ऑडिओ क्लिपकडे लक्ष देऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले..मुनगंटीवार माध्यमांशी बोलत होते, राजकारणातील परिपक्वता वाढण्याची गरज व्यक्त केली. जनतेचा आशीर्वाद हा पदाशी नव्हे, तर केलेल्या कामाशी संबंधित असतो, असे सांगत त्यांनी पदाच्या राजकारणावर भाष्य केले. तसेच, ‘असं कुणी ५०० कोटी रुपये देईल का? जरांगेदेखील सच्चे कार्यकर्ते आहेत, ते कशाला ५०० कोटी घेतील,’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कथित ऑडिओ क्लिप हा राजकीय डावपेचांचा भाग असू शकतो, असेही ते म्हणाले..रामदास कदम यांचा भाजपवर आरोपमनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले. भाजपमधून एकनाथ शिंदे यांना संपवण्यासाठी कोणी विडा उचलला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर भाजप नेते प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी प्रत्युत्तर दिले..Ramdas Kadam यांच्या कोने जाळून घेतलं की तिला जाळलं? Anil Parab यांची मागणी, वातावरण पेटलं | Sakal News .चंद्रकांत खैरे यांच्याकडून चौकशीची मागणीशिवसेना ठाकरे गटाचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी कथित ऑडिओ क्लिपची न्यायवैद्यक तपासणी करण्याची मागणी केली. क्लिपमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे नाव असल्याने सरकारने निर्णय घ्यावा आणि ५०० कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराची चौकशी करावी, असे ते म्हणाले. तसेच, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे आरोप केले जात असल्याचा संशयही खैरे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.