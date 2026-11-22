Ramrao Wadkute Passes Away : भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि मराठवाड्यातील धनगर समाजाचे प्रमुख नेते रामराव सखाराम वडकुते यांचे रविवारी मध्यरात्री हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) उपचार सुरू असताना वयाच्या ७२ व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. अवघ्या सात महिन्यांपूर्वीच त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली होती. त्यांच्या निधनाने भाजपसह मराठवाड्यातील ओबीसी चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे..रामराव वडकुते हे मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी भागातील होते. धनगर समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा ओबीसी चेहरा म्हणून भाजपने त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली होती. मार्च २०२६ मध्ये भाजपने महाराष्ट्रातील राज्यसभा उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती. त्यात वडकुते यांचाही समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी खासदारकीची शपथ घेतली होती..Hingoli News: हप्ते फेडीसाठी घर विक्रीला; निबंधक महिलांच्या भेटीला, ‘फायनान्स’च्या जाचाची जाणून घेतली माहिती.वडकुते यांना राजकीय आणि सहकार क्षेत्राचा अनुभव होता. त्यांनी शेळी-मेंढी महासंघाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेल्या वडकुते यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पक्षाचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांची हिंगोली भाजप जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक प्रमुख आणि प्रभारी, तसेच जालना ग्रामीण जिल्हा प्रभारी म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते..Heart Attack Symptoms : हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी शरीर देतं 'हे' 10 धोक्याचे इशारे; अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच ओळखा लक्षणे.दरम्यान, शनिवारी सायंकाळी दिल्लीतील निवासस्थानी चालत असताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यामुळे ते स्वतः एम्स रुग्णालयात दाखल झाले होते. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार सुरू केले; मात्र मध्यरात्री त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच भाजप कार्यकर्ते, समर्थक आणि आप्तस्वकीयांमधून हळहळ व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.