Rajya Sabha : भाजपचे राज्यसभेचे उमेदवार ठरले, १० नेत्यांची नावे चर्चेत; यादी दिल्लीला पाठवली, कुणाला संधी?

BJP Candidate for Rajya Sabha Election भाजपकडून राज्यसभेच्या उमेदवारांच्या नावावर खलबतं सुरू झाली आहेत. भाजपने मंगळवारी झालेल्या कोर कमिटीच्या बैठकीत १० ते १२ नावांवर चर्चा करण्यात आली असून यादी दिल्लीला पाठवण्यात आलीय.
सूरज यादव
राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी महाराष्ट्रात निवडणूक होणार आहे. यात संख्याबळानुसार महायुतीला ६ तर महाविकास आघाडीला १ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भाजपकडून राज्यसभेच्या उमेदवारांच्या नावावर खलबतं सुरू झाली आहेत. भाजपने मंगळवारी झालेल्या कोर कमिटीच्या बैठकीत १० ते १२ नावांवर चर्चा केली. यातून काही नावं निश्चित केली असून ती दिल्लीला पाठवण्यात आली आहेत.

