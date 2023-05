By

मुंबई : महावस आघाडीची वज्रमुठ सभा बीकेसीच्या मैदानावर सोमवारी पार पडली. यावेळी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांचं शेवटी भाषण झालं. त्यांचं भाषण संपल्यानंतर शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी त्यांच्य भाषणवर सडकून टीका केली. यानंतर आता मविआची वज्रमुठ सभा पुन्हा होणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. (BKC MVA Rally No Vajra muth Sabha Again Shiv Sena reaction after Uddhav Thackeray speech)

माध्यमांशी बोलताना शिरसाट म्हणाले, "मी स्वतः उद्धव ठाकरेंची लाईव्ह सभा ऐकली त्यांच्या भाषणात मला कुठेही बेस दिसला नाही. कधी बारसू, कधी पालघर, कधी चीन, कधी सत्यपाल, कधी चीन नक्की ते कशावर बोलले कळलं नाही. त्यामुळं माझ्या दृष्टीनं हा फ्लॉप शो होता. पण यानंतर कदाचित पुन्हा वज्रमुठ सभा होणार नाही, हे मविआच्या नेत्यांनी मनोमन तारलं असावं. कदाचित ही आपली शेवटची भेट असेल, असंही नेत्यांना वाटलं असेल कारण सभा सुरु असताना अजित पवार, अशोक चव्हाण हे आपसांत गप्पा मारत होते. झालं बाबा एकादचं आमचं भाषण! अशा अविर्भावात ते बसले होते. त्यामुळं या सभेतून एवढा काही विशेष अर्थ काढण्याची गरज नाही"

पुन्हा सभा घेण्याची हिंमत करणार नाहीत

कारण मविआतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आता याची जाणीव झाली की, शिवसेना-भाजपचं सरकार काम करत आहे. त्यांना टोचणं किंवा बाप चोरला, गद्दार असं बोलणं आता जमणार नाही. त्यामुळं यानंतर हे पुन्हा अशी वज्रमुठ सभा घेण्याची हिंमत करणार नाहीत, अशा शब्दांत शिरसाट यांनी मविआच्या नेत्यांवर टीकास्त्र सोडलं.

सभा महाराष्ट्रासाठी की मुंबई पालिकेसाठी?

सर्वांचं लक्ष अजित पवारांवर होतं. त्यामुळं सर्वसामान्यांचं लक्ष अजित पवारांवर होतं. त्यामुळं सभेत त्यांनी सावधपणे आपली भूमिका मांडली. 'आजचा दिन आपका, कलका दिन मेरा' या हेतून केलेलं त्यांचं भाषण होतं. मविआची सभा ही महाराष्ट्रासाठी होती की, मुंबई महापालिकेसाठी होती? असा सवालही यावेळी शिरसाट यांनी केला.