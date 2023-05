By

मुंबई : महाविकास आघाडीची तिसरी सभा मुंबईतल्या बीकेसीच्या मैदानावर सुरु आहे. यामध्ये विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. मुंबईचं मराठीपण बाळासाहेब ठाकरेंमुळं टिकलं पण हे काहींना सहन झालं नाही, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला. (BKC MVA Rally Mumbai Marathi survived thanks to Balasaheb Thackeray says Ajit Pawar)

अजित पवार म्हणाले, मुंबईचं मराठीपण टिकवण्यात आणि मुंबईचा मानसन्मान कानाकोपऱ्यात वाढवण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलं. त्यांनी अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली, शिवसेनेमुळं मुंबई टिकली. मुंबईत मराठी माणसाचा अभिमान, स्वाभिमान कायम राहिला. मराठी माणूस एकजूट करुन राहिला, हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. हेच नेमकं काहींच्या डोळ्यावर यायला लागलं.

यामुळं काही जणांना फोडण्याचं राजकारणं झालं. यामुळं संविधान, कायदा योग्य स्थितीत राहणार आहे का? याचा विचार आपण सर्वांनी केला पाहिजे. कोणत्याही निवडणुका असोत मविआनं चांगल्या पद्धतीनं यश मिळवलं आहे. जनता आपल्या बाजूनं आहे, त्यामुळं आपण सर्वांनी एकत्र येत या सर्वांशी मुकाबला करण्याची गरज आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा मविआचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा अडचणी अनेक होत्या. कोरोनाचा काळ होता पण आम्ही चांगल्याप्रकारे राज्य चालवलं. आर्थिक शिस्त बिघडू दिली नाही. आता ३१ मार्चची १ लाख ८ हजार कोटींची बिलं द्यायचं या सरकारनं थांबवलं आहे. कशामुळं हे घडलं कोण आला जबाबदार आहे? सर्वसामान्यांचं सरकारचे मुख्यमंत्री याला जबाबदार आहे.