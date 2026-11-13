Bombay High Court : पती-पत्नीच्या वादातील एका वाक्याला जीवन संपवण्यास प्रवृत्त केल्याचा आधार मानता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Bombay High Court: पती-पत्नीमध्ये होणाऱ्या वादादरम्यान रागाच्या भरात बोललेले एखादे वाक्य म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या पतीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकं प्रकरण काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित जोडप्याचे लग्न २०२५ मध्ये झाले होते. मात्र, लग्नानंतर काही कारणांवरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत असल्याचे समोर आले. पती नोकरीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे पत्नीला पुरेसा वेळ देत नसल्याची तसेच तिला बाहेर फिरायला घेऊन जात नसल्याची बाबही या प्रकरणात समोर आली होती.एके दिवशी दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. यावेळी पत्नीने पतीला, 'तू माझे ऐकले नाहीस तर मी माझे आयुष्य संपवेन', अशी धमकी दिली. त्यावर पतीने 'तुला काय करायचे ते कर', असे उत्तर दिले. त्यानंतर पती घराबाहेर निघून गेला. काही वेळाने पत्नीने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर पतीविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..अमिताभ बच्चन यांचं घर उडवून देण्याची धमकी; मुंबई उच्च न्यायालय, BSE मध्येही हाय ऍलर्ट.उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?या प्रकरणात आरोपी पतीने जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पती-पत्नीमधील वादाची पार्श्वभूमी आणि उपलब्ध परिस्थितीचा विचार केला.पती नोकरीच्या कामामुळे पत्नीला पुरेसा वेळ देऊ शकत नसेल किंवा तिला बाहेर फिरायला घेऊन जात नसेल, तर केवळ या कारणांवरून त्याच्यावर क्रूर वागणुकीचा ठपका ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.तसेच, भांडणाच्या वेळी पतीने बोललेल्या एका वाक्यावरून त्याने पत्नीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..पतीला जामीन मंजूरउपलब्ध परिस्थिती आणि प्रकरणातील तथ्यांचा विचार करून उच्च न्यायालयाने आरोपी पतीला जामीन मंजूर केला. या निर्णयातून वैवाहिक वादातील बोलणे आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा यामध्ये फरक स्पष्ट करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ वैवाहिक वादातील कोणतेही वक्तव्य कायदेशीरदृष्ट्या निर्दोष ठरते, असा होत नाही. प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय त्यातील पुरावे आणि परिस्थितीच्या आधारे घेतला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.