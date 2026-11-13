महाराष्ट्र बातम्या

Bombay High Court : पती-पत्नीच्या वादातील एका वाक्याला जीवन संपवण्यास प्रवृत्त केल्याचा आधार मानता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Marital Dispute : न्यायालयाने म्हटले की नोकरीमुळे वेळ न देणे किंवा फिरायला न घेणे ही क्रूर वागणूक ठरत नाही. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने पतीला जामीन मंजूर केला आणि वैवाहिक वादातील आरोपांबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
Abetment Suicide

Bombay High Court Grants Bail in Wife Suicide Case

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Bombay High Court: पती-पत्नीमध्ये होणाऱ्या वादादरम्यान रागाच्या भरात बोललेले एखादे वाक्य म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या पतीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.

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