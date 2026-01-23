महाराष्ट्र बातम्या
Bombay High Court : मंत्र्यांची मुले गुन्हे करुन मोकाट फिरतात, तरीही पोलिसांना सापडत नाहीत; मुख्यमंत्री हतबल आहेत? हायकोर्टाची विचारणा
Maharashtra law and order : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.मंत्र्यांची मुले गुन्हे करूनही पोलिसांच्या हाती लागत नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला. मुख्यमंत्री इतके असहाय्य आहेत का ? अशी नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीबाबत कडक टीका केली आहे. मंत्र्यांची मुले गुन्हे का करतात आणि मोकळेपणाने फिरतात, तरीही पोलिसांना ते सापडत नाहीत असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्यमंत्री इतके असहाय्य आहेत का की ते ज्या मंत्र्याचा मुलगा फौजदारी प्रकरणात फरार आहे त्याच्याविरुद्ध बोलू शकत नाहीत असा सवालही केला. गुरुवारी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या न्यायालयात शिवसेना मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्या अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती.