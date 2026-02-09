राज्यात सरकारी बाबूंची खाबुगिरी वाढली, लाचखोरीत पुणे दुसऱ्या तर मुंबई शेवटच्या क्रमांकावर

नरेश हाळणोर, नाशिक, ता. ८ : सरकारी बाबूकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला लगाम बसला असला तरी खाबुगिरी कमी झाली असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. भ्रष्टाचाराविरोधात जनसामान्यांमध्ये वाढती जागृतीमुळे खाबुगिरी घटल्याचे दिसून येत असले तरी 'चिरीमिरी'चा भ्रष्टाचार अजूनही सुरूच आहे. नाशिक विभाग भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आघाडीवर आहे. लाचखोरीची २०२५ वर्षात राज्यात ६६९ सापळ्यांची नोंद असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९८८ लाचखोर पकडले तर, ९ प्रकरणांत अपसंपदेचे गुन्हे दाखल केले आहेत. .एकीकडे लाचखोरीच्या गुन्ह्यात गत चार वर्षांपासून घट होत असल्याचे दिसते. परंतु, शासकीय कार्यालयांमध्ये लाच घेण्याचे प्रमाण खरोखरीच घटले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून होणाऱ्या कारवायाच थांबल्या, याबाबत मात्र साशंकताच आहे. शासनाच्या ज्या कार्यालयांचा थेट जनसामन्याशी संबंध येतो, त्या साऱ्या कार्यालयांमध्ये प्रत्येक कागदासाठी लाच घेतली जायची. डिजीटीयझेनच्या जमान्यात बहुतांश दाखले ऑनलाइन वितरित होऊ लागल्याने काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला लगाम बसला असला तरी, लाच घेणे थांबले, असे म्हणता येणार नाही..निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं.राज्यातील आठही विभागात लाचेचे सापळे, अपसंपदा आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अशी एकूण ६८२ दाखल प्रकरणांमध्ये १ हजार ९ लाचखोर संशयितांची नोंद आहे. अपेक्षेप्रमाणे नाशिक विभाग (१३८) अव्वल, तर दुसऱ्या स्थानावर पुणे (१२४) आहे. या खालोखाल छत्रपती संभाजीनगर (१०९), ठाणे (८३) व अमरावती (७३) या विभागांचा क्रमांक लागतो..राज्याची राजधानी असलेली मुंबई (३९) शेवटचा क्रमांक आहे. लाच स्वीकारण्याचे स्वरूप मात्र बदलले आहे. लाच स्वीकारणारा अधिकारी वा कर्मचारी ती रक्कम थेट न स्वीकारता कार्यालयाबाहेरील व्यक्तीच्या मध्यस्थीने स्वीकारतो. तर अलीकडे बक्षिसीच्या नावाखाली लाच घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.