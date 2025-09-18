महाराष्ट्र बातम्या

Buldhana : आमदारांच्या कारचा भीषण अपघात, २५ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी

MLA kiran Sarnaik Car Accident : बुलढाण्यातील शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार किरण सरनाईक यांच्या गाडीचा चिखलीत अपघात झाला. या अपघातात जखमी झालेल्या तरुणावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Chikhli Accident: MLA Kiran Sarnaik’s Car Hits 25-Year-Old

Chikhli Accident: MLA Kiran Sarnaik’s Car Hits 25-Year-Old

Esakal

सूरज यादव
Updated on

आमदाराच्या गाडीचा भीषण अपघात झाला असून यात गंभीर जखमी झालेला तरुण कोमात गेला आहे. बुलढाण्यातील शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार किरण सरनाईक यांच्या गाडीचा चिखलीत अपघात झाला. या अपघातात आमदार सरनाईक यांना दुखापत झालीय की नाही याची माहिती समजू शकली नाही.

Loading content, please wait...
accident
MLA
Buldana Accident News
Kiran Sarnak
serious injury

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com