Buldhana : आमदारांच्या कारचा भीषण अपघात, २५ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी

आमदाराच्या गाडीचा भीषण अपघात झाला असून यात गंभीर जखमी झालेला तरुण कोमात गेला आहे. बुलढाण्यातील शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार किरण सरनाईक यांच्या गाडीचा चिखलीत अपघात झाला. या अपघातात आमदार सरनाईक यांना दुखापत झालीय की नाही याची माहिती समजू शकली नाही..आमदार सरनाईक हे आमदार शिंगणे यांच्याकडे सांत्वन भेटीला आले होते. त्यावेळी परतताना हा अपघात झाला. या अपघातात २५ वर्षीय तरुण कृष्णा लष्कर हा गंभीर जखमी झाला. तो कोमात गेला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अपघात नेमका कसा झाला? हे समजू शकलं नाही. पोलिसांनी अपघातानंतर घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. जखमी तरुणाची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते..