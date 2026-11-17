मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा दुसरा हप्ता देण्याचे नियोजन सुरू आहे. दिवाळीच्या तोंडावर पाच हजाराचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर, आता हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच दोन हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्याची घोषणा होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली आहे. त्याचबरोबर मंगळवारच्या (ता. १७) मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी दहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे..राज्यात यापूर्वीच ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या भागातील एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, मृत खातेदारांच्या वारसा नोंदी न होणे, संयुक्त खात्यांमुळे एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणे अडचणीचे ठरल्याने तसेच मागील वर्षभरात ई-केवायसी न केल्यामुळे दहा लाख शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम वितरीत करण्यात प्रशासकीय अडचणी आल्या आहेत..'बाप-बेटे को बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे', बच्चन पितापुत्रास जीवे मारण्याची धमकी; गँगस्टर गोल्डी ढिल्लोनची पोस्ट, बॉलिवूडमध्ये खळबळ.राज्यातील ३०४ तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या तालुक्यांच्या शेजारील भागांतून आणि राजकीय स्तरावरूनही दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मोठा दबाव वाढला आहे..Mumbai AQI: मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत पुन्हा घसरण, एक्यूआय थेट १३२ वर; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.