जनगणना सुरु! १५ मेपर्यंत ‘या’ ॲपवरुन स्वत:लाही भरता येणार माहिती; प्रगणकास प्रत्येकाच्या घरी भेट देण्याचे बंधन, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : जनगणना २०२७ च्या अनुषंगाने १ मेपासून स्व-गणनेला सुरुवात झाली आहे. भारताच्या १६ व्या व स्वातंत्र्यानंतरच्या ८ व्या जनगणनेला सुरुवात झाली आहे. ‘एचएलओ’ मोबाईल ॲप आणि ‘सीएमएमएस’ वेबपोर्टलद्वारे होत असलेल्या या प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील १४ हजार ६४४ जणांनी या प्रकियेत आतापर्यंत सहभाग घेतला आहे. त्यापैकी ११ हजार ३४७ जणांनी परिपूर्ण माहिती भरली आहे.
पहिल्या टप्प्यात १५ मेपर्यंत स्व-गणना होणार आहे. त्यानंतर १६ मे ते १४ जूनदरम्यान प्रगणकांकडून घरयादी व घरगणना केली जाणार आहे. स्व-गणना म्हणजे नागरिकांनी स्वतःहून जनगणनेची प्रश्नावली ऑनलाइन पोर्टलवर भरायची आहे. नागरिक https://se.census.gov.in या पोर्टलवर जाऊन माहिती भरू शकतात. हे पोर्टल इंग्रजी, हिंदीसह १४ प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
माहिती सादर केल्यानंतर नागरिकांना एसएमएस व ई-मेलद्वारे युनिक एसई आयडी मिळेल. हा आयडी प्रगणकाला देणे आवश्यक आहे. प्रगणक घरी भेट देताना स्व-गणना झाली आहे का, याची विचारणा करून एसई आयडीच्या आधारे माहितीची पडताळणी करतील. माहिती जुळल्यास ती स्वीकारली जाईल; अन्यथा दुरुस्ती केली जाईल. स्व-गणना न केल्यास प्रगणक नवीन माहिती संकलित करतील.
लोकप्रतिनिधींद्वारे प्रोत्साहन
स्व-गणनेमध्ये लोकप्रतिनिधीनी सहभाग घेतल्याचे व सहभागी होण्याचे आवाहन करणारे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर झळकत आहेत. त्यामध्ये भाजप आमदार देवेंद्र कोठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अभिजित पाटील, सोलापूर बाजार समितीचे संचालक मनीष देशमुख यांच्यासह इतर नेत्यांच्या व्हिडिओंचा समावेश आहे. स्व-गणनेला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने त्या त्या तालुक्यातील, भागातील सेलिब्रिटींचे व्हिडिओ सोशल मिडियाच्या माध्यमातून व्हायरल केले जात आहेत.
फोनद्वारे विचारु नये, घरी जावेच लागणार
स्व-गणनेची कोणतीही माहिती फोनद्वारे विचारली जात नाही व विचारलीही जाणार नाही. स्व-गणनेत माहिती नागरिकांनी स्वत: भरायची आहे. त्यानंतर प्रगणक आपल्या घरी येऊन या माहितीची खातरजमा जमा करणार आहेत. नागरिकांनी दिलेली माहिती सुरक्षित व गोपनीय राहणार आहे. आधार, पॅन यांसारखे कोणतेही ओळख क्रमांक विचारले जाणार नाहीत, त्यामुळे कोणीही आपला ओळख क्रमांक देऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
