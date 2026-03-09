Ration Card: केंद्र-राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! रेशनकार्डचे 'हे' ५ नियम बदलले; यादीतून नाव काढले जाणार? जाणून घ्या नवे निकष...

केंद्र आणि राज्य सरकारने रेशनकार्डच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. अलिकडेच सरकारने रेशनकार्ड पात्रतेबाबत नवीन आणि कडक नियम जारी केले आहेत."एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड" ही संकल्पना अधिक प्रभावी करण्यासाठी, १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्ड नियमांमध्ये मोठे बदल केले जातील. या नवीन बदलांमुळे देशभरातील लाखो अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून कायमची काढून टाकली जाण्याची अपेक्षा आहे. .केंद्र आणि राज्य सरकारने रेशन कार्डसाठी नवीन आणि कठोर निकष लागू केले आहेत. फक्त खरोखर गरजू आणि खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मोफत धान्य मिळावे हे उद्दिष्ट आहे. यासाठी उत्पन्न आणि मालमत्तेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर यापैकी कोणतीही अट लागू झाली तर तुमचे रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते. याशिवाय, ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे..आता शाळांमध्ये लाठी-कराटेचे प्रशिक्षण मिळणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; नवी योजना कधीपासून सुरू होणार?.प्रशासकीय प्रक्रिया देखील कडक करण्यात आल्या आहेत. सर्व रेशनकार्डधारकांनी त्यांच्या जवळच्या रेशन दुकानात आधार पडताळणीसह ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास रेशनकार्ड तात्काळ निलंबित केले जाईल.अनेक लोक त्यांची खरी आर्थिक स्थिती लपवत आहेत आणि रेशनचा लाभ घेत आहेत. प्रशासनाने अशा व्यक्तींना कडक इशारा दिला आहे..जर चौकशीदरम्यान कोणीही खोटी माहिती देऊन रेशन घेत असल्याचे आढळले तर बाजारभावाने खरेदी केलेल्या धान्याची वसुलीसह त्याचे रजा रद्द केली जाईल. याव्यतिरिक्त, कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते. या सरकारच्या निर्णयामुळे खरोखरच गरीब आणि गरजू कुटुंबांना धान्य पुरवठा सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या नवीन पडताळणी प्रक्रियेमुळे देशभरातील अंदाजे ७० लाख अपात्र रेशनकार्ड निलंबित होण्याची अपेक्षा आहे. .Mumbai: मुंबईकरांची इच्छा महापौर पूर्ण करणार, राणीच्या बागेत २ सिंह आणणार, पण कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.शहरी भागात ₹३ लाखांपेक्षा जास्त आणि ग्रामीण भागात ₹२ लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंब रेशन योजनेसाठी अपात्र असेल. चारचाकी वाहने असलेल्या कुटुंबांना यापुढे रेशनचा लाभ मिळणार नाही. १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा पक्के घर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने आयकर भरल्यास संपूर्ण कुटुंबाचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल. एसी किंवा जनरेटरसारख्या सुविधा असलेली घरे देखील यादीतून वगळली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.