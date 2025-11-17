महाराष्ट्र बातम्या

Fishing Rules: उदरनिर्वाह संकटात! मासेमारीचे नवे नियम; मच्छीमार संघटनांचा संताप

Fishermen Organizations : केंद्र सरकारने खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांना कायदेशीर परवानगी दिली आहे. यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार संघटनेनी संताप व्यक्त केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन बिनेकर

मुंबई : केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीसाठी शाश्वत उपयोग नियमावली २०२५ ही योजना देशातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारी ठरली आहे. या नियमांनुसार खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांना कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे किनाऱ्यालगतच्या छोट्या नौकांवर आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचा आरोप विविध मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आला आहे.

