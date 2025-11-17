Fishing Rules: उदरनिर्वाह संकटात! मासेमारीचे नवे नियम; मच्छीमार संघटनांचा संताप

नितीन बिनेकरमुंबई : केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीसाठी शाश्वत उपयोग नियमावली २०२५ ही योजना देशातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारी ठरली आहे. या नियमांनुसार खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांना कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे किनाऱ्यालगतच्या छोट्या नौकांवर आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचा आरोप विविध मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आला आहे..सरकारने या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले की, भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रातील मासेमारी वाढवणे, निर्यात वृद्धिंगत करणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. या नियमांनुसार १२ ते २०० सागरी मैलांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात परवाना घेतलेल्या मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारचा दावा आहे, की या उपक्रमामुळे मासेमारी उद्योग अधिक संघटित होईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि देशाची सागरी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. मात्र या योजनेमुळे किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्न आणि उपजीविका धोक्यात येईल, असे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे. .Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?.सरकारकडून अन्याय!अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल म्हणाले, की सरकारने मच्छीमारांनी सादर केलेल्या २२ महत्त्वपूर्ण सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आमच्या जीवनपद्धतीकडे, परंपरेकडे आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे. मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात प्रवेश देऊन सरकारने आमच्या अस्तित्वावरच गदा आणली आहे..तातडीने अधिसूचना दुरुस्त करा!समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो यांनी सांगितले, मासेमारी बंदी कालावधीचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने सध्याच्या अधिसूचनेत तातडीने बदल करून पारंपरिक मच्छीमारांच्या सूचनांचा समावेश करावा, असेही ते म्हणाले..देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराअखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने सांगितले, की देशातील ११ सागरी राज्यांतील पारंपरिक मच्छीमार संघटनांशी संपर्क साधला गेला असून, लवकरच एकत्रित देशव्यापी आंदोलनाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे..भारताचे मत्स्य उत्पादन आणि निर्यात मूल्यवर्ष उत्पादन (लाख टन) निर्यात मूल्य (कोटी रुपये)२०२० १२५ ४२,०००२०२२ १४० ५५, ०००२०२४ १५५ ६३, ०००.सरकारने काढलेली ही अधिसूचना म्हणजे मोठ्या भांडवलदारांना भारतीय समुद्रात शिरकाव करून देणारे दार आहे. सरकारने आमच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आमच्या उपजीविकेवरच घाव घातला आहे. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर देशभरात तीव्र आंदोलन उभारू.- देवेंद्र दामोदर तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती.सरकारने खोल समुद्रात मच्छीमारीचे स्वातंत्र्य देऊन किनाऱ्यालगतच्या मच्छीमारांचे भविष्य संपवले आहे. हा केवळ आंदोलन नाही, तर आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. आम्ही हा अन्याय कधीही मान्य करणार नाही.- संजय कोळी, सरचिटणीस, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.