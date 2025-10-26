महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: मध्य रेल्वेच्या १८ विशेष गाड्या! मुंबई-नागपूर, पुणे-नागपूर मार्गावर सेवा; प्रवाशांना दिलासा

Special Trains For Nagpur: मध्य रेल्वेने मुंबई ते नागपूर आणि पुणे ते नागपूर मार्गावर विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई ते नागपूर आणि पुणे ते नागपूर मार्गावर एकूण १८ अतिरिक्त विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

