Central Railway: मध्य रेल्वेच्या १८ विशेष गाड्या! मुंबई-नागपूर, पुणे-नागपूर मार्गावर सेवा; प्रवाशांना दिलासा

मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई ते नागपूर आणि पुणे ते नागपूर मार्गावर एकूण १८ अतिरिक्त विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. .ट्रेन क्रमांक ०१०११ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून २६, २८ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी रात्री १२.२० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी ४.०५ वाजता नागपूरला पोहोचेल. तर ट्रेन क्रमांक ०१०१२ नागपूर येथून २६, २८ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी रात्री १०.१० वाजता सुटेल आणि पुढील दिवशी दुपारी २.०५ वाजता मुंबईत पोहोचेल, अशी माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे. .थांबे - या गाड्या दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा येथे थांबतील..Raigad News: बळीराजावर पुन्हा अस्मानी संकट! कापलेले पीक भिजल्याने मोठे नुकसान.गाडी क्रमांक ०१४०९ पुणे-नागपूर विशेष गाडी पुणे येथून २७ आणि २९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ८.३० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी २.०५ वाजता नागपूरला पोहोचेल.गाडी क्रमांक ०१४१० नागपूर येथून २६, २८ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४.१० वाजता सुटेल आणि पुढील दिवशी सकाळी ११.४५ वाजता पुण्यात पोहोचेल.गाडी क्रमांक ०१४०१ पुणे येथून २६, २८ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी सुटेल, तर ०१४०२ नागपूर येथून २७, २९ आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी सुटेल. या दोन्ही गाड्यांचे वेळापत्रक व थांबे पूर्वीच्या गाड्यांप्रमाणेच राहतील..थांबे - या गाड्या दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा येथे थांबतील..Central Railway: पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदवार्ता! कार्तिकी मेळासाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.