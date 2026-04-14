Central Railway Special Trains : प्रवाशांच्या मागणीला यश! मध्य रेल्वेच्या १६८ अतिरिक्त उन्हाळी विशेष रेल्वे सेवा होणार सुरू

Central Railway announcement : उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने तब्बल १६८ अतिरिक्त विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, पुणे आणि इतर प्रमुख स्थानकांवरून देशातील विविध शहरांकडे या गाड्या धावणार असून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.लोकमान्य टिळक टर्मिनस- बनारस मार्गावर शिक्षक विशेष गाडी म्हणून गाडी क्रमांक 01125 लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून ०६.०५.२०२६ रोजी आणि गाडी क्रमांक 01126 बनारस येथून १२.०६.२०२६ रोजी चालवली जाणार आहेउन्हाळ्याच्या हंगामात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वे मुंबई ते चेन्नई / हैदराबाद / संतरागछी / बनारस / बंगळूरु आणि पुणे ते गाझीपूर शहर व संतरागछी दरम्यान १६८ अतिरिक्त उन्हाळी विशेष सेवा चालवणार आहे..तपशील खालीलप्रमाणे आहे:(A) छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस- चेन्नई- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक विशेष गाड्या (१६ सेवा)गाडी क्रमांक 01015 साप्ताहिक विशेष दि.१९.०४.२०२६ ते ०७.०६.२०२६ पर्यंत दर रविवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ००.२० वाजता सुटेल आणि चेन्नई येथे त्याच दिवशी २३.३० वाजता पोहोचेल. (८ सेवा)गाडी क्रमांक 01016 साप्ताहिक विशेष दि.२०.०४.२०२६ ते ०८.०६.२०२६ पर्यंत दर सोमवारी चेन्नई येथून ०४.०० वाजता सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी ०४.१५ वाजता पोहोचेल. (८ सेवा)थांबे: दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, दौंड, कुर्डुवाडी, सोलापूर, कलबुर्गी, वाडी, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, आडोनी, गुंटकल, गूटी, ताडीपात्री, युरगंटला, कडपा, राजमपेट, रेनिगुंटा, अरकोनम आणि तिरुवल्लुर.संरचना: १ वातानुकूलित द्वितीय, ६ वातानुकूलित तृतीय, ९ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ द्वितीय श्रेणीसह- गार्ड्स ब्रेक व्हॅन..(B) छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस- हैदराबाद - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससाप्ताहिक विशेष (२४ सेवा) गाडी क्रमांक 01011 साप्ताहिक विशेष दि.२३.०४.२०२६ ते ०९.०७.२०२६ पर्यंत दर गुरुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ००.२० वाजता सुटेल आणि हैदराबाद येथे त्याच दिवशी १९.५० वाजता पोहोचेल (१२ सेवा).गाडी क्रमांक 01012 साप्ताहिक विशेष दि. २३.०४.२०२६ ते ०९.०७.२०२६ पर्यंत दर गुरुवारी हैदराबाद येथून २२.०० वाजता सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी २०.३० वाजता पोहोचेल (१२ सेवा).थांबे: दादर, ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, पूर्णा, नांदेड, मुदखेड, बासर, निजामाबाद, कामारेड्डी, बोलारम आणि सिकंदराबाद.संरचना : १ वातानुकूलित द्वितीय, ६ वातानुकूलित तृतीय, ९ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ द्वितीय श्रेणीसह गार्ड्स ब्रेक व्हॅन.(C) लोकमान्य टिळक टर्मिनस- संतरागछी - लोकमान्य टिळक टर्मिनस विशेष (४ सेवा)गाडी क्रमांक 01041 विशेष शुक्रवार दि. १७.०४.२०२६ आणि २४.०४.२०२६ रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबई येथून ११.५० वाजता सुटेल आणि संतरागछी येथे दुसऱ्या दिवशी २०.३० वाजता पोहोचेल. (२ सेवा)गाडी क्रमांक 01042 साप्ताहिक विशेष शुक्रवार दि. १९.०४.२०२६ आणि २६.०४.२०२६ रोजी संतरागछी येथून ०५.३० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी १२.३० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबईला पोहोचेल. (२ सेवा)थांबे: ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, मनमाड, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, झारसुगुडा, राउरकेला, चक्रधरपूर, टाटानगर आणि खरगपूर.संरचना : १ वातानुकूलित द्वितीय, ६ वातानुकूलित तृतीय, ९ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय श्रेणी, १ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड्स ब्रेक व्हॅन आणि १ जनरेटर व्हॅन..(D) लोकमान्य टिळक टर्मिनस - संतरागछी - लोकमान्य टिळक टर्मिनस विशेष (४ सेवा)गाडी क्रमांक 01127 साप्ताहिक विशेष शुक्रवार दि. २४.०४.२०२६ आणि ०१.०५.२०२६ रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबई येथून ००.१५ वाजता सुटेल आणि संतरागछी येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ०७.०० वाजता पोहोचेल. (२ सेवा)गाडी क्रमांक 01128 साप्ताहिक विशेष शनिवार दि. २६.०४.२०२६ आणि ०३.०५.२०२६ रोजी संतरागछी येथून १५.०० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस मुंबई येथे तिसऱ्या दिवशी ००.५० वाजता पोहोचेल. (२ सेवा)थांबे: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, झारसुगुडा, राउरकेला, चक्रधरपूर, टाटानगर आणि खरगपूर.संरचना: २ वातानुकूलित द्वितीय, ९ वातानुकूलित तृतीय, ३ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय श्रेणी, १ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड्स ब्रेक व्हॅन आणि १ जनरेटर व्हॅन.(E) लोकमान्य टिळक टर्मिनस - बनारस - लोकमान्य टिळक टर्मिनस द्विसाप्ताहिक विशेष गाड्या (४० सेवा)गाडी क्र. 01073 द्विसाप्ताहिक विशेष दि. ०७.०५.२०२६ ते १५.०७.२०२६ पर्यंत प्रत्येक बुधवार आणि गुरुवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून १२.१५ वाजता सुटेल आणि बनारस येथे दुसऱ्या दिवशी २३.३० वाजता पोहोचेल. (२० सेवा)गाडी क्र. 01074 द्विसाप्ताहिक विशेष ०८.०५.२०२६ ते १७.०७.२०२६ पर्यंत (१२.०६.२०२६ वगळता) प्रत्येक शुक्रवार आणि शनिवारी बनारस येथून ०५.३० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी १६.४० वाजता पोहोचेल. (२० सेवा).(F) लोकमान्य टिळक टर्मिनस - बनारस - लोकमान्य टिळक टर्मिनस शिक्षक विशेष (२ सेवा)गाडी क्र. 01125 शिक्षक विशेष ट्रेन लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून दिनांक ०६.०५.२०२६ रोजी १२.१५ वाजता सुटेल आणि बनारस येथे दुसऱ्या दिवशी २३.३० वाजता पोहोचेल. (१ सेवा)गाडी क्र. 01126 शिक्षक विशेष ट्रेन बनारस येथून दिनांक १२.०६.२०२६ रोजी ०५.३० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी १६.४० वाजता पोहोचेल. (1 सेवा)गाडी क्रमांक 01073/01074 आणि 01125/01126 साठी थांबे: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, राणी कमलापती जंक्शन, बिना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, ओराई, गोविंदपुरी, फतेहपूर आणि सुबेदारगंजगाडी क्रमांक 01073/01074 आणि 01125/01126 गाडीची संरचना:१ वातानुकूलित द्वितीय, ६ वातानुकूलित तृतीय, ९ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्डच्या ब्रेक व्हॅनसाठी संरचना(G) लोकमान्य टिळक टर्मिनस- श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बंगळूरू - लोकमान्य टिळक टर्मिनस साप्ताहिक विशेष गाड्या (२६ सेवा)गाडी क्रमांक 01013 साप्ताहिक विशेष दि. १९.०४.२०२६ ते १२.०७.२०२६ पर्यंत दर रविवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून ११.५० वाजता सुटेल आणि श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बंगळूरू येथे दुसऱ्या दिवशी ११.४५ वाजता पोहोचेल. (१३ फेऱ्या)गाडी क्रमांक 01014 साप्ताहिक विशेष दि. २०.०४.२०२६ ते १३.०७.२०२६ पर्यंत दर सोमवारी श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बंगळूरू येथून १३.५० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसला येथे दुसऱ्या दिवशी १३.३० वाजता पोहोचेल. (१३ फेऱ्या).थांबे : ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, सातारा, कराड, सांगली, मिरज, रामगंगा, घाटप्रभा, बेळगावी, लोंडा, धारवाड, हुबळी, हावेरी, हरिहर, दावणगेरे, चिकजाजूर, बिरूर, अर्सीकेरे आणि तुमकूरूसंरचना: १ वातानुकूलित द्वितीय, ६ वातानुकूलित तृतीय, ९ शयनयान,४ सामान्य द्वितीय आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्डच्या ब्रेक व्हॅन.(H) पुणे- संतरागछी- पुणे स्पेशल- (४ सेवा)गाडी क्रमांक 01429 विशेष बुधवार दि. १५.०४.२०२६ आणि २२.०४.२०२६ रोजी पुणे येथून सकाळी १०.०० वाजता सुटेल आणि दुस-या दिवशी २१.०० वाजता संतरागछी येथे पोहोचेल. (२ सेवा)गाडी क्रमांक 01430 विशेष शुक्रवा दि. १७.०४.२०२६ आणि २४.०४.२०२६ रोजी संतरागछी येथून १५.४५ वाजता सुटेल आणि पुणे येथे तिसऱ्या दिवशी ०३.१० वाजता पोहोचेल. (२ सेवा)थांबे: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, मनमाड, भुसावळ, मलकापूर, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, झारसुगुडा, राउरकेला, चक्रधरपूर, टाटानगर आणि खरगपूर.संरचना : १ वातानुकूलित प्रथम, १ वातानुकूलित द्वितीय, ३ वातानुकूलित तृतीय, ७ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय, १ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड्स ब्रेक व्हॅन आणि १ जनरेटर व्हॅन.(I) पुणे - संतरागछी - पुणे विशेष गाड्या- (४ सेवा)गाडी क्रमांक 01441 विशेष शुक्रवार १७.०४.२०२६ आणि शनिवार २५.०४.२०२६ रोजी पुणे येथून सकाळी १०.०० वाजता सुटेल आणि संतरागछी येथे दुसऱ्या दिवशी रात्री २१.०० वाजता पोहोचेल. (२ सेवा)गाडी क्रमांक 01442 विशेष रविवार दि. १९.०४.२०२६ आणि सोमवार २७.०४.२०२६ रोजी संतरागछी येथून दुपारी १५.४५ वाजता सुटेल आणि पुणे येथे तिसऱ्या दिवशी पहाटे ०५.१५ वाजता पोहोचेल. (२ सेवा)थांबे: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, मनमाड, भुसावळ, मलकापूर, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, झारसुगुडा, राउरकेला, चकरधरपूर, टाटानगर आणि खरगपूर.संरचना: २ वातानुकूलित तृतीय, १६ शयनयान आणि २ सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड्स ब्रेक व्हॅन.(J) पुणे - गाझीपूर शहर - हडपसर द्वि-साप्ताहिक विशेष (४४ सेवा)गाडी क्रमांक 01431 द्वि-साप्ताहिक विशेष दर शुक्रवार आणि मंगळवारी ०१.०५.२०२६ ते १४.०७.२०२६ या कालावधीत पुणे येथून ०६:४० वाजता सुटेल आणि गाझीपूर शहरात दुसऱ्या दिवशी १९:०५ वाजता पोहोचेल. (२२ सेवा)गाडी क्रमांक 01432 द्वि-साप्ताहिक विशेषदर रविवारी आणि गुरुवारी ०४:२० वाजता ३.५.२०२६ ते १६.७.२०२६ पर्यंत गाझीपूर सिटी येथून सुटेल आणि हडपसर येथे दुसऱ्या दिवशी १६:२० वाजता पोहोचेल. (२२ सेवा)थांबे: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपूर, मदन महाल, कटनी, मैहर, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपूर आणि औंरीहार जंक्शन.संरचना: १ वातानुकूलित द्वितीय, ५ वातानुकूलित तृतीय, ६ शयनयान, ४ सामान्य द्वितीय आणि २ सामानासह गार्ड्स ब्रेक व्हॅन.सूचना : कृपया नोंद घ्यावी की, लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते हावडा दरम्यान धावणारी गाडी क्रमांक 01145 / 01146 आता हावडाऐवजी संतरागछी पर्यंत धावेल.लोकमान्य टिळक टर्मिनस -संतरागछी - लोकमान्य टिळक टर्मिनस विशेष सेवांचा सुधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहे:गाडी क्रमांक 01145 विशेष १४.०४.२०२६ रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून रात्री २०.१५ वाजता सुटेल आणि संतरागाछी येथे तिसऱ्या दिवशी सकाळी ०५.०० वाजता पोहोचेल.गाडी क्रमांक 01146 विशेष दि. १६.०४.२०२६ रोजी संतरागछी येथून दुपारी १५.०० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी रात्री २३.४५ वाजता पोहोचेल..थांबे आणि संरचना पूर्वीप्रमाणेच राहतीलआरक्षण:• विशेष गाडी क्रमांक 01429 साठी बुकिंग सुरू झाले आहे.• विशेष गाडी क्रमांक 01041 आणि 01441 साठी बुकिंग १४.०४.२०२६ रोजी सुरू झाले आहे.• विशेष गाडी क्रमांक 01015, 01011, 01127, 01073, 01013 आणि 01431 साठीचे आरक्षण (बुकिंग) १५.०४.२०२६ रोजी सुरू होईल.सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि www.irctc.co.in या वेबसाइटवर बुकिंग उपलब्ध असेल.शिक्षक विशेष गाडी क्रमांक 01125 च्या बुकिंगच्या तारखा नंतर जाहीर केल्या जातील.सर्वसाधारण शुल्कासह अनारक्षित डब्यांचे बुकिंग यूटीएस (UTS) प्रणालीद्वारे करता येईल. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.