Konkan Railway: कोकणकरांची २५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली! दादर-दिवा पॅसेंजरच्या जागी नवी ट्रेन धावणार; कुठे आणि कधीपासून?

Dadar-Diva Passenger Railway: मध्य रेल्वेने 25 वर्षांनंतर दादर-दिवा पॅसेंजर पुन्हा कायमस्वरूपी चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोकणवासियांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
मुंबई : कोकणवासियांकडून कोरोना काळात बंद पडलेली दादर-दिवा पॅसेंजर सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी मागणी जोर धरत होती. प्रवाशांची गरज आणि वाढती मागणी पाहता मध्य रेल्वे प्रशासनाने कोकणवासीयांसाठी दिलासा देणारी बातमी जाहीर केली आहे.

