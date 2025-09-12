Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळीचा धमाका! उत्सवकाळात सोडणार तब्बल १,१२६ विशेष गाड्या, पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मध्य रेल्वेकडून उत्सवकाळात प्रवाशांच्या सोयीसाठी जाडा गाड्या सोडण्यात येतात. नुकतेच गणेशोत्सव काळात मध्य रेल्वेने कोकणात विशेष गाड्या सोडण्याचे नियोजन केले होते. त्या सर्व गाड्या फुल्ल झाल्या असून आता मध्य रेल्वेने दिवाळीचा धमाका दिला आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी, मध्य रेल्वेने दिवाळी आणि छठ उत्सवाच्या हंगामात विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. .मध्य रेल्वे दिवाळी आणि छठ उत्सवाच्या काळात १,१२६ विशेष गाड्या सोडणार आहे. यामध्ये शुक्रवारी जाहीर केलेल्या १८२ अतिरिक्त सेवांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पूर्वी घोषित केलेल्या ९४४ विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. नव्याने जाहीर केलेल्या गाड्या मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांना उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणांहून जाणार आहे. दरम्यान या विशेष सेवा सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान चालवण्याचे नियोजन केले आहे..वैध इच्छापत्र म्हणजे काय? मृत्युपत्र नोंदणी करणं खरंच आवश्यक असतं का?.पाहा वेळापत्रकलोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) - दानापूर द्वि-साप्ताहिक विशेष (४० सेवा)ट्रेन क्रमांक ०१०१७ २७ सप्टेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान दर सोमवार आणि शनिवारी एलटीटीहून सुटेलतर ट्रेन क्रमांक ०१०१८ २९ सप्टेंबर ते ३ डिसेंबर दरम्यान दर सोमवार आणि बुधवारी दानापूरहून धावेल.एलटीटी – मऊ द्वि-साप्ताहिक विशेष (४० सेवा)ट्रेन क्रमांक ०११२३ २६ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान दर शुक्रवार आणि रविवारी एलटीटीहून सुटेलतर परतीची सेवा ०११२४ २८ सप्टेंबर ते २ डिसेंबर दरम्यान दर रविवार आणि मंगळवारी मऊहून सुटेल..एलटीटी – बनारस द्वि-साप्ताहिक विशेष (४० सेवा)ट्रेन क्रमांक ०१०५१ २४ सप्टेंबर ते २७ नोव्हेंबर दरम्यान दर बुधवार आणि गुरुवारी एलटीटीहून सुटेलतर ट्रेन क्रमांक ०१०५२ २६ सप्टेंबर ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान दर शुक्रवार आणि शनिवारी बनारसहून धावेल.एलटीटी – करीमनगर साप्ताहिक विशेष (६ सेवा)ट्रेन क्रमांक ०१०६७ ही २३ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत दर मंगळवारी एलटीटीहून सुटेल. ट्रेन क्रमांक ०१०६८ ही परतीची सेवा २४ सप्टेंबर ते ८ ऑक्टोबर या कालावधीत दर बुधवारी करीमनगरहून सुटेल..Mumbai News: मंत्रालयाजवळ पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये गळती, वाहतूक कोंडीचा सामना, बेस्ट मार्गात बदल .पुणे-अमरावती साप्ताहिक विशेष (१६ सेवा)ट्रेन क्रमांक ०१४०३ ही ७ ऑक्टोबर ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान दर मंगळवारी पुणे येथून धावेलतर परतीची सेवा ०१४०४ ही ८ ऑक्टोबर ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान दर बुधवारी अमरावती येथून धावेल.पुणे-सांगानेर साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष (१४ सेवा)ट्रेन क्रमांक ०१४०५ ही २६ सप्टेंबर ते ७ नोव्हेंबर या कालावधीत दर शुक्रवारी पुण्याहून सुटेलतर परतीची सेवा ०१४०६ ही २७ सप्टेंबर ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान दर शनिवारी सांगानेरहून धावेल.पुणे-सांगानेर द्वि-साप्ताहिक विशेष (२६ सेवा)ट्रेन क्रमांक २५ सप्टेंबर ते ६ नोव्हेंबर दरम्यान दर गुरुवार आणि रविवारी पुणे येथून ०१४१२ ही गाडी धावेल.२६ सप्टेंबर ते ७ नोव्हेंबर दरम्यान दर शुक्रवारी आणि सोमवारी सांगानेर येथून परतीची सेवा सुरू होईल..बुकिंगची माहिती०१०१७, ०११२३, ०१०५१, ०१०६७, ०१४११, ०१४०३ आणि ०१४०५ या गाड्यांचे आरक्षण १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि आयआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in) वर सुरू होईल. सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस गाड्यांसाठी लागू असलेल्या सामान्य शुल्कावर यूटीएस प्रणालीद्वारे अनारक्षित तिकिटे बुक करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.