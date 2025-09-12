महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळीचा धमाका! उत्सवकाळात सोडणार तब्बल १,१२६ विशेष गाड्या, पाहा वेळापत्रक

Special Train For Diwali: मध्य रेल्वेने दिवाळी आणि छठ उत्सवाच्या हंगामात विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. या विशेष सेवा सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान चालवण्याचे नियोजन केले आहे.
Central Railway special Train

Central Railway special Train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मध्य रेल्वेकडून उत्सवकाळात प्रवाशांच्या सोयीसाठी जाडा गाड्या सोडण्यात येतात. नुकतेच गणेशोत्सव काळात मध्य रेल्वेने कोकणात विशेष गाड्या सोडण्याचे नियोजन केले होते. त्या सर्व गाड्या फुल्ल झाल्या असून आता मध्य रेल्वेने दिवाळीचा धमाका दिला आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी, मध्य रेल्वेने दिवाळी आणि छठ उत्सवाच्या हंगामात विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
maharashtra
railway
Mumbai
central railway
Railway Administration
Railway Department
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com