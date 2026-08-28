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Central Railway: कोकणकरांसाठी आनंदवार्ता! मुंबई-मडगावदरम्यान गणपती विशेष गाड्या; कुठून, कधी धावणार ट्रेन?

Ganeshotsav Special Train: मध्य रेल्वेने मुंबई-मडगावदरम्यान चार गणपती विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. यामुळे कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
Ganeshotsav Special Train

Ganeshotsav Special Train

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने मुंबई-मडगावदरम्यान चार विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते मडगाव आणि परतीच्या मार्गावर या विशेष गाड्यांच्या दोन-दोन फेऱ्या होणार आहेत.

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