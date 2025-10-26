सोलापूर शहरात सकाळ सकाळीच 2 ठिकाणी चेन स्नॅचिंग! चोरट्यांकडून आजीबाई टार्गेट; हेल्मेटधारक दुचाकीस्वार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद

तात्या लांडगे
सोलापूर : हेल्मेट घालून आलेल्या दुचाकीस्वाराने शुक्रवार पेठेतील एका आजीबाईंना कोणाचातरी पत्ता विचारला. त्यानंतर दुचाकीवरून खाली उतरून त्याने आजीबाईच्या हातातील चार तोळ्याच्या सोन्याच्या पाटल्या काढून घेतल्या आणि दोघेही पसार झाले. दमाणी नगरातही ६० वर्षीय आजीबाईंचे दागिने त्याच दुचाकीस्वाराने हिसकावून नेले आहेत. दोन्ही घटना रविवारी (ता. २६) सकाळी साडेआठच्या सुमारास घडल्या आहेत.
शुक्रवार पेठेतील आजोबा गणपतीसमोरील परिसरात किरण विजयकुमार वनारोटे (वय ७८) या घरासमोरील पायऱ्यावर एकट्याच बसल्या होत्या. हेल्मेट घालून दुचाकीस्वार आला. काही अंतर पुढे जाऊन त्याने दुचाकी वळवली आणि आजीबाईंजवळ थांबविली. सुरवातीला दुचाकीवर बसूनच तो दुचाकीस्वार आजीला काहीतरी विचारत होता. त्यावेळी त्याचे समोरून कोणी येत तर नाही ना, याकडेही लक्ष होते. काहीवेळाने तो दुचाकीस्वार खाली उतरला आणि त्याने आजीच्या हातातील सोन्याच्या पाटल्या काढून घेतल्या. दुचाकीवर बसून निघताच आजीबाई जागेवरून उठल्या आणि त्याच्या मागे धावल्या. पण, तोपर्यंत दुचाकीस्वार पसार झाला होता. त्याच दुचाकीस्वाराने दमाणी नगरातील गडदर्शन बागेच्या कोपऱ्यावर मिनाक्षी पंडित लेंडवे (वय ६०, रा. आंबराई, देशमुख-पाटील वस्ती) यांना पोलिस असल्याचे सांगून गळ्यातील दागिने हिसकावले.
दुचाकीस्वारामागे बसलेल्याने डोळ्यावर चष्मा आणि डोक्यावर टोपी घातली होती. दोन्ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाल्या असून फौजदार चावडी पोलिस चोरट्यांचा शोध घेत आहेत. चेन स्नॅचिंगच्या या दोन्ही घटनांमुळे त्या परिसरात घबराटीचे वातावरण होते. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी भेटी देऊन आजीबाईंची विचारपूस केली. चोरटे हिंदीतून बोलत होते, असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले.
पोलिसांच्या गस्तीवर प्रश्नचिन्ह; नऊ महिन्यात चोरीचे ४०० गुन्हे
मध्यरात्री १२ ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत नाकाबंदी, पहाटे पाचनंतर मॉर्निंग गस्त, रात्री शहरातील विविध नगरांमध्ये गस्त, गस्तीसाठी ठिकठिकाणी क्युआर कोड, अशी यंत्रणा सोलापूर शहर पोलिसांची आहे. तरीपण, जानेवारी ते २६ ऑक्टोबर या काळात शहराच्या विविध भागात चोरीच्या तब्बल ४०० घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांची गस्त कमी पडतेय की चोरटे वरचढ झाले आहेत, असा प्रश्न सोलापूरकरांना पडला आहे.
