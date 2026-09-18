Chandrashekhar Bawankule : दुष्काळावर शरद पवारांनी राजकारण करू नये; बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर, म्हणाले ‘सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी’

Maharashtra Drought : अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील काही भागांत निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची मागणी केली. या पत्रावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दुष्काळाच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नसून सरकारने परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..बावनकुळे म्हणाले, ‘‘शरद पवारांचे पत्र माझ्याकडेही आहे. मात्र, आता दुष्काळाच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच सर्व विभागांना, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाला परिस्थितीचा तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.’’.सर्व जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आणि आमदारांनी बाधित भागात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार कोणत्या प्रकारे उभे राहू शकते, यासाठी प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे अहवाल तयार केला जाणार आहे..Sharad Pawar Devendra Fadnavis सोयाबीन-कापूस करपले, पाणी-चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर; शरद पवारांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केल्या ९ मोठ्या मागण्या.‘सर्वेक्षणानंतरच मदतीचा निर्णय’शेतकऱ्यांना मदत देताना प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण होणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘२०१७ मध्येही यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला होता. २०१८ मध्येही शासन निर्णय झाला आहे. त्यामुळे कोणत्या शासन निर्णयानुसार आणि कोणत्या उपाययोजनांनुसार मदत द्यायची, यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे. सर्वेक्षण योग्य झाले तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो. केवळ काहीही जाहीर करून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळेल, या आधारावर निर्णय घेतला जाईल.’’.सरकारकडून बाधित भागांचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘‘काही दिवसांत सर्व अहवाल प्राप्त होतील. मीदेखील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या भागात जाणार आहे. पालकमंत्री, कृषिमंत्री आणि आमदारही बाधित भागांची पाहणी करतील. या पाहणीनंतर शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत देण्यासाठी सरकार निर्णय घेईल,’’ असे बावनकुळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.