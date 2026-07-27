भरती प्रक्रियेतून निवड झाली, पण ३ महिन्यांपासून नियुक्तीची प्रतीक्षा; पात्र उमेदवारांचा जीव टांगणीला

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील धर्मादाय निरीक्षक पदासाठीची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचूनही निवड झालेल्या उमेदवारांच्या हातात अद्याप नियुक्ती आदेश आलेले नाहीत. निकाल लागून आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण होऊन तब्बल तीन महिने उलटले असतानाही शासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नसल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढत आहे..या भरती परीक्षेचा निकाल २४ मार्च २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात पात्र उमेदवारांची दस्तऐवज पडताळणी पूर्ण झाली. आवश्यक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि इतर सर्व औपचारिकता वेळेत पूर्ण करूनही पुढील टप्पा मात्र अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यामुळे "आता नियुक्ती कधी?" हा प्रश्न उमेदवारांना सतावत आहे..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात त्यांनी अनेकदा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधला. २२ जून आणि २० जुलै रोजी निवेदनही सादर करण्यात आले. काही उमेदवारांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र प्रत्येक वेळी "प्रक्रिया सुरू आहे" एवढेच उत्तर मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..यामुळे नियुक्ती नेमकी कोणत्या टप्प्यावर अडकली आहे, आदेश कधी निघणार आणि विलंबामागील कारण काय, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळत नसल्याची खंत उमेदवार व्यक्त करत आहेत. स्पष्ट वेळापत्रक नसल्यामुळे अनेकांचे भविष्यातील नियोजनही रखडले आहे..दरम्यान, अनेक उमेदवार सध्या बेरोजगार असून काही जण इतर नोकरीच्या संधी किंवा स्पर्धा परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. मात्र नियुक्तीबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने आर्थिक अडचणींसोबत मानसिक तणावाचाही सामना त्यांना करावा लागत आहे..दुसरीकडे, धर्मादाय विभागात रिक्त पदांमुळे कामाचा ताण वाढत असल्याचीही चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत निवड झालेल्या उमेदवारांना लवकर सेवेत रुजू करून घेतल्यास विभागालाही आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे..MPSC Drug Inspector Exam Paper Leak : नीट नंतर आता MPSC चाही पेपर फुटला? औषध निरीक्षक भरती वादाच्या भोवऱ्यात, विद्यार्थ्यांचे गंभीर आरोप.यामुळे भरती प्रक्रियेतील उर्वरित प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून नियुक्ती आदेश जाहीर करावेत, विलंबामागील कारण स्पष्ट करावे आणि नियुक्तीची निश्चित तारीख जाहीर करून पात्र उमेदवारांना लवकरात लवकर सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.