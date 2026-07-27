महाराष्ट्र बातम्या

भरती प्रक्रियेतून निवड झाली, पण ३ महिन्यांपासून नियुक्तीची प्रतीक्षा; पात्र उमेदवारांचा जीव टांगणीला

Charity Inspector Recruitment 2026 : निकाल लागून आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण होऊन तब्बल तीन महिने उलटले असतानाही शासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नसल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
Charity Inspector Recruitment 2026

Charity Inspector Recruitment 2026

esakal

Shubham Banubakode
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धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील धर्मादाय निरीक्षक पदासाठीची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचूनही निवड झालेल्या उमेदवारांच्या हातात अद्याप नियुक्ती आदेश आलेले नाहीत. निकाल लागून आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण होऊन तब्बल तीन महिने उलटले असतानाही शासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नसल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

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