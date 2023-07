मुंबई : राज्याची राजकीय परिस्थिती सध्या अस्थिर असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. अजित पवार मुख्यमंत्री होणार असल्याच्या अनेक चर्चा सध्या पहायला मिळत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजपनं फडणवीसांचा एक व्हिडिओ शेअर करत धोकेबाजी सहन केली जाणार नाही, योग्य वेळी याचं उत्तर दिलं जाईल, असं इशारावजा ट्विट केल्यानं नव्या चर्चांना उधाण आल आहे. (Cheating will not be tolerated Sharing Devendra Fadnavis video BJP given warning)

फडणवीसांनी एका भाषणादरम्यान केलेल्या विधानावर आधारित व्हिडिओ भाजपनं तयार केला असून हा व्हिडिओ आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन शेअर केला आहे. यामध्ये फडणवीस म्हणतात, "जर कोणी माझ्यासोबत चुकीचं वागतं किंवा मला धोका देतो तेव्हा मी ती गोष्ट लक्षात ठेवतो आणि आपली वेळ येण्याची वाट पाहतो"