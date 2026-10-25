आम्हाला अर्थखातंच पाहिजे, विलंब योग्य नाही,'वर्षा'वर बैठकीनंतर भुजबळांनी स्पष्टच सांगितलं; मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांचे अर्थखाते मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसला हे अर्थखातं मिळालेलं नाही. ते मिळावं या मागणीसाठी मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार धनंजय मुंडे आणि जय पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. या भेटीनंतर बोलताना मंत्री भुजबळ यांनी सांगितलं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थखातं मिळावं, ही आमची ठाम मागणी आहे. बरेच दिवस झाले, आता अर्थखातं आम्हाला दिलं पाहिजे. याबाबत आमच्यात आणि आमदारांमध्येही चर्चा होत असते. हे योग्य नाही..मुख्यमंत्र्यांसोबत अर्थमंत्री पदाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून अर्थखातं देण्यात येईल, यात कोणताही वाद नाही, असं फडणवीसांनी सांगितल्याचा दावा भुजबळांनी केला. सध्या राज्यासमोर दुष्काळाचं मोठं संकट आहे. त्यासाठी आर्थिक जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळे काही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्थखातं देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचं भुजबळ म्हणाले. तसंच हिवाळी अधिवेशनाआधी खाते मिळेल असंही भुजबळ यांनी म्हटलंय..Nanded Farmer Death: ‘माय मला लय मारायलेत, तरास सोसंना, पैशे टाक...’.अर्थखातं नेमकं कधी मिळणार, याबाबत मात्र भुजबळांनी तारीख सांगितली नाही. ‘आताच तारीख सांगा’, असं मुख्यमंत्र्यांना म्हणता येत नाही. मात्र, अर्थखातं तुम्हाला द्यायचंच आहे, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केल्याचं भुजबळ म्हणाले. अर्थखातंच मिळावं, हीच आमची मागणी असल्याचं त्यांनी पुन्हा सांगितलं..दुष्काळामुळे खातेवाटपाला विलंब होत असल्याचंही भुजबळांनी सांगितलं. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची व्यवस्था करावी लागणार आहे. कर्जमुक्ती, अग्रीम मदत आणि इतर उपाययोजनांसाठी मोठी रक्कम तयार करावी लागेल. हा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप करायचा असल्याने सध्या अर्थखात्याची जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीवर सरकारचं लक्ष असल्याचंही भुजबळ म्हणाले..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचं विलिनीकरण होणार असल्याच्या चर्चेलाही भुजबळांनी पूर्णविराम दिला. दोन्ही राष्ट्रवादीचे लोक भेटले आणि चर्चा झाली, मात्र विलिनीकरणाचा कोणताही विषय नव्हता आणि नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मंत्री बदल किंवा खातेबदलाबाबतही कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं भुजबळांनी सांगितलं..विधानपरिषदेची जागा हक्काची असून ती भाजपने घेतली, त्याबदल्यात काही मिळणार का, असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर भुजबळांनी पूर्वी काँग्रेससोबत असताना एका जागेच्या बदल्यात दुसरी जागा देण्याची पद्धत होती, अशी आठवण करून दिली. राजकारणात अशी देवाणघेवाण सुरूच असते आणि त्याप्रमाणे पुढे होईल, असं त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.