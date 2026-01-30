महाराष्ट्र बातम्या

Mharashtra Politics : छगन भुजबळ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीला; राजकीय हालचालींना वेग

Maharashtra political meeting : ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.
Chhagan Bhujbal met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chhagan Bhujbal meets Devendra Fadnavis : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या तिसऱ्या दिवसापासून राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ, सुनिल तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

