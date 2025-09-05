Chhatrapati Sambhaji Maharaj : संभाजी महाराजांना किती भाषा यायच्या? कोण होते संभाजी महाराजांचे पहिले शिक्षक?

Sambhaji Maharaj knew multiple languages including Marathi, Sanskrit, Persian, Urdu, Arabic, Braj, and English : मराठ्यांच्या गौरवशाली इतिहासातील एक तेजस्वी तारा म्हणजे छत्रपती संभाजीराजे. शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र आणि मराठा साम्राज्याचे पहिले युवराज असलेल्या संभाजीराजांचा जन्म १ मे १६५९ रोजी झाला. ते १६७० पर्यंत भोसले घराण्यातील एकमेव पुत्र होते. शिवरायांनी लहानपणापासूनच त्यांना विद्या, कला, युद्धनीती, प्रशासन आणि राजनीतीचे सर्वांगीण शिक्षण देऊन राज्यकारभारासाठी सक्षम बनवलं. संभाजीराजांचे सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचे शौर्य, बुद्धिमत्ता आणि प्रजाहितदक्षता यामुळे ते मराठ्यांच्या इतिहासात अजरामर ठरले..संभाजीराजांना वयाच्या १३व्या वर्षापासून शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभार आणि युद्धकलेत निपुण बनवण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यासाठी केशव पंडितांची नियुक्ती करण्यात आली, ज्यांनी त्यांना धनुर्विद्या, संगीत, पुराण-इतिहास आणि काव्यालंकार शिकवले. संभाजीराजांनी केशव पंडितांकडून रामायण आणि पुराणांचे श्रवण केले आणि त्याची सांगता केली.याशिवाय, शिवरायांनी त्यांना वाङ्मयीन आणि राज्यव्यवहारासाठी उपयुक्त असे शिक्षण दिले. युद्धकलेत तरबेज व्हावे म्हणून संभाजीराजांना खानदेशचा सुभा सोपवण्यात आला. सेनापती प्रतापराव गुजर आणि आनंदराव यांच्यासोबत त्यांनी स्वारीवर जाऊन युद्धाचे डावपेच आत्मसात केले..Chhatrapati Sambhaji Maharaj: संभाजी महाराजांच्या नावावरून फेमस झालेल्या सांबारची रेसिपी काय? वाचा एका क्लिकवर.१६७२ मध्ये अॅबेकॅरे यांनी आपल्या अहवालात संभाजीराजांचा उल्लेख करताना म्हटले आहे, “शिवाजी महाराजांनी १०,००० शूर सैनिकांचा विभाग संभाजीराजांच्या हाताखाली दिला होता. हा युवराज लहान असला तरी धैर्यशील आणि आपल्या पित्याच्या कीर्तीला साजेसा आहे. युद्धकलेत तो इतका निपुण आहे की, तो वयोवृद्ध सेनापतींचीही बरोबरी करू शकतो. मजबूत बांध्याचा आणि स्वरूपवान असलेला संभाजीराजांचा आकर्षक व्यक्तिमत्त्व सैनिकांमध्ये प्रचंड प्रिय आहे. सैनिकांना त्यांच्याखाली लढण्यात विशेष आनंद वाटतो, आणि ते त्यांचे शौर्य संभाजीराजांना अर्पण करतात. संभाजीराजेही सैनिकांचे शौर्य कौतुकाने स्वीकारतात आणि तात्काळ बक्षीस देऊन त्यांचा सन्मान करतात.”.१६७० पासून शिवरायांनी संभाजीराजांना राज्यकारभारात सामील केले. शिवरायांच्या गैरहजेरीत राजधानी रायगडावर राजमाता जिजाबाईंकडे कारभार होता, परंतु त्या वृद्ध झाल्याने २६ जानेवारी १६७१ रोजी संभाजीराजांना राज्यकारभाराची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यापूर्वी ते शिवरायांच्या दरबारात बसून शिष्टाचार शिकत होते. संभाजीराजांना सहाय्य करण्यासाठी महादजी यमाजी नावाच्या कारकुनाची नियुक्ती करण्यात आली..शिवरायांच्या निधनानंतर संभाजीराजांनी १६८० ते १६८९ या नऊ वर्षांत मोगल, आदिलशाह, सिद्दी, पोर्तुगीज आणि अंतर्गत शत्रूंविरुद्ध सतत लढा दिला. संभाजीराजे केवळ रणांगणावरच नव्हे, तर राजनैतिक आघाडीवरही निपुण होते. त्यांनी पोर्तुगीज आणि मोगलांविरुद्ध एकत्रित रणनीती आखली आणि शत्रूचा शत्रू हा मित्र ही नीती अवलंबून अरबांशी मैत्री केली. संभाजीराजे प्रजेच्या कल्याणासाठी नेहमीच तत्पर होते. दुष्काळग्रस्तांना मदत, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि महिलांच्या हक्कांची काळजी त्यांनी घेतली..Sambhaji Maharaj Statue : दोडामार्ग तालुक्यातील 'या' गावात एका रात्रीत उभारले छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक.संभाजीराजे मराठी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी, ब्रज आणि इंग्रजी अशा अनेक भाषांचे जाणकार होते. त्यांनी परकीयांशी इंग्रजीतून पत्रव्यवहार केला. ‘बुधभूषण’, ‘नखशिख’, ‘नायिकाभेद’ आणि ‘सातसतक’ हे त्यांचे साहित्यिक ग्रंथ त्यांच्या बुद्धिमत्तेची साक्ष देतात. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व केवळ युद्धकुशलच नव्हते, तर साहित्य, कला आणि विद्वत्तेतही ते पारंगत होते.संभाजीराजांची लढाई राजकीय होती, धार्मिक नव्हती. त्यांनी कधीही धार्मिक द्वेषाने वागणूक केली नाही. त्यांचे ध्येय मराठा साम्राज्याचे रक्षण आणि विस्तार करणे हे होते. त्यांची दूरदृष्टी, बुद्धिमत्ता आणि कर्तबगारी यामुळे ते मराठ्यांच्या इतिहासात अजरामर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.