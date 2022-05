By

संजय राऊत सध्या कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान आता ते छत्रपती संभाजीराजे यांचे वडील शाहू महाराज यांची भेट घेणार आहेत. संभाजीराजेंऐवजी दुसऱ्या उमेदवाराला राज्यसभेची उमेदवारी देऊन शिवसेनेने राजघराण्याचा अपमान केला, असा आरोप सातत्याने शिवसेनेवर होत होता. मात्र शाहू महाराजांनी हे आरोप फेटाळले आणि हे राजकारण आहे, घराण्याचा अपमान होत नाही, अशी भूमिका घेतल्याने संभाजीराजेंची कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळतंय. (Sanjay Raut going to visit Chhatrapati Shahu maharaj in Kolhapur)

संजय राऊत (Sanjay Raut) आज कोल्हापुरातल्या न्यू पॅलेस इथं शाहू महाराजांची भेट घेणार आहेत. भाजपाने संभाजीराजेंचा गैरवापर केल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केला आहे. तर संभाजीराजेंचे वडील शाहू महाराज यांच्या भूमिकेमुळे संभाजीराजेंची (Sambhajiraje Chhatrapati) काहीशी कोंडी झाल्याचं दिसतंय. संजय राऊत सध्या कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. आपल्या भाषणात संजय राऊतांनी शाहू महाराजांच्या भूमिकेवरही भाष्य केलं होतं. त्यानंतर आता संजय राऊत आणि शाहू महाराजांमधल्या या भेटीने राजकीय खळबळीची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा: शाहू महाराजांनी भाजपचा मुखवटा फाडला, संजय राऊतांचा निशाणा

शाहू महाराजांनी कोणती भूमिका घेतली?

राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी माझा आणि मुख्यमंत्र्यांचा कच्चा ड्राफ्टही तयार झाला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी यु-टर्न घेतला, असा गंभीर आरोप संभाजी महाराजांनी केला होता. आपल्या स्वाभिमानासाठी आपण माघार घेतली असल्याचंही संभाजीराजेंनी स्पष्ट केलं होतं. तर छत्रपती घराण्याचा शिवसेनेने अवमान केल्याचं भाजपा सातत्याने बोलून दाखवत होतं. या सगळ्यावर संभाजीराजेंचे वडील शाहू महाराज यांनी भाष्य केलं आहे.

हेही वाचा: शाहू छत्रपतींच्या विधानावर संभाजीराजेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले, मी सत्यच बोललो पण....

शाहू महाराज म्हणाले, "घराण्याचा काही संबंध तिथं आला नाहीये. त्यांना व्यक्तिगत उमेदवारी नाकारली आहे. आमच्यात विचारविनिमय झाला असता, मी त्याला संमती दिली असती किंवा नसती, काहीही झालं असतं, माझ्यापर्यंत आलं असतं, तर विषय वेगळा असता. घराण्याचा अपमान वगैरे काही नाही, हे राजकारण आहे. आपण घोषणा केल्यानंतर सगळे पाठिंब्यासाठी आपल्याकडे पळत येतील, हे कॅल्क्युलेशन चुकलं. राजकारणात असं एकदम काही होत नाही. विचारविनिमय अनेक तऱ्हेचे असतात. ते सगळे करायच्या आधी त्यांनी घोषणा केली, आणि अपेक्षा केली की सगळ्यांनी माझ्याकडे पळत यावं. "