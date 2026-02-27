Artificial Flowers Ban: सजावटीसाठी आता कृत्रिम फुलांचा वापर केलात कारवाई होणार! देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा, काय म्हणाले?

प्लास्टिकपासून बनवलेल्या कृत्रिम फुलांच्या वापराविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार कठोर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. नैसर्गिक फुलांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक जीआर जारी करणार आहे. विधानसभेत ही घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृत्रिम फुले वापरणाऱ्या विवाह सभागृहे आणि सजावट व्यवसायांवरही कारवाई केली जाईल..शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले की, कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या वापरामुळे, नैसर्गिक फुले उत्पादक शेतकरी, विशेषतः कोल्हापूरमधील हरितगृह उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृत्रिम फुले दिसायला आकर्षक असली तरी पर्यावरणासाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहेत. ही फुले जैविकरित्या विघटित होत नाहीत, ज्यामुळे प्लास्टिक कचरा आणि पर्यावरणाचे नुकसान वाढते..Navi Mumbai: मुंबईकरांना वाहतुकीच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार! ऐरोली-घणसोली उन्नत मार्गाच्या कामाला सुरूवात, कसा आहे मार्ग?.नैसर्गिक फुले पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही त्यांचा विपरीत परिणाम होत आहे. सरकार टप्प्याटप्प्याने अशा फुलांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या दिशेने काम करत आहे. विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी कृत्रिम फुलांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विषारी रंगांचा आणि नॅनोपार्टिकल्सचा मानवी आरोग्यावर विशेषतः मुलांच्या मेंदूच्या आरोग्यावर होणाऱ्या हानिकारक परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला. होळीच्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या विषारी रंगांबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली..मुंबईतील फुले बाजार बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर सजावट करणाऱ्यांना आणि कार्यक्रम स्थळांना त्यांचे पालन करावे लागेल. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पावले उचलेल..फी न भरल्याने आठवीतील विद्यार्थ्याला परीक्षेस मज्जाव, शाळेच्या कारवाईविरोधात कडक पाऊल उचलण्याचा इशारा, पनवेलमध्ये नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.