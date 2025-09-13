Maharashtra Politics: आता पालकमंत्री नसलात तरी…; ८ महिन्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा ‘पॉवर शिफ्ट’ निर्णय, पण मित्रपक्षांना धक्का

महाराष्ट्रातील नाशिक आणि रायगड वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली आहे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्र्यांचे अधिकार सह-पालकमंत्र्यांना वाटून दिले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जवळजवळ ८ महिन्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की सह-पालकमंत्र्यांनाही जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाकडे सत्ता वाटप म्हणून पाहिले जात आहे. .एकनाथ शिंदे गटाचे प्रकाश आबिटकर, अजित गटाचे मकरंद पाटील आणि भाजपचे आशिष शेलार यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झालेली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करताना तीन जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई उपनगरे, कोल्हापूर आणि बुलढाणा) सह-पालकमंत्री नियुक्त केले होते. त्यांनी मंगल प्रभात लोढा यांना मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सह-पालकमंत्री आणि माधुरी मिसाळ यांना कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी नियुक्त केले होते. .Political Astrology : अजित पवारांच्या मागची साडेसाती कधी संपणार? या महिन्यात होणार मोठा राजकीय बदल, जाणून घ्या भविष्य.....त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांना बुलढाणा जिल्ह्यासाठी सह-पालकमंत्री म्हणून नियुक्त केले होते, परंतु सह-पालकमंत्र्यांच्या कामाबद्दल सरकारमध्ये कोणतीही स्पष्टता नव्हती. आता, आठ महिन्यांनंतर, मुख्यमंत्र्यांनी सह-पालकमंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत. महाराष्ट्रात पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. पालकमंत्र्यांकडे संबंधित जिल्ह्याची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि सह-पालकमंत्री अशी पदानुक्रम आहे. .मनपा निवडणुकीपूर्वी मनसेला मोठा धक्का! प्रकाश महाजन यांचा पक्षाला 'जय महाराष्ट्र', कारण काय?.जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केलेल्या सह-पालकमंत्र्यांनाही तक्रारी सोडवण्याचा अधिकार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुंबई आणि ठाण्याचे पालकमंत्री आहेत. तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे पुण्यासह बीडचे प्रभारी मंत्री आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे हे नागपूरचे पालकमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः गडचिरोलीचे प्रभारी म्हणजेच पालकमंत्री आहेत. त्यांनी आशिष जयस्वाल यांची गडचिरोलीमध्ये सह-पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याचप्रमाणे आशिष शेलार आणि मंगल प्रभात लोढा हे एमएमआरमध्ये सह-पालकमंत्री आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.