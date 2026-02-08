महाराष्ट्र बातम्या

औद्योगिक क्षेत्रात कोणतीही गुंडगिरी किंवा बेकायदेशीर खंडणी खपवून घेतली जाणार नाही, देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश

Devendra Fadnavis News: औद्योगिक क्षेत्रातील गुंडगिरी आणि खंडणीविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सुपा एमआयडीसी आणि दावोस कराराशी संबंधित गुंतवणूक आणि रोजगाराबाबतही मोठ्या घोषणा केल्या.
Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavissakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

औद्योगिक सुरक्षेबाबत कडक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि पोलिसांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, औद्योगिक क्षेत्रात कोणतीही गुंडगिरी किंवा बेकायदेशीर खंडणी खपवून घेतली जाणार नाही. सुपा (पारनेर) एमआयडीसीमध्ये 'टॉरल इंडिया'च्या अत्याधुनिक प्लांटच्या उद्घाटनाप्रसंगी त्यांनी सांगितले की, उद्योजकांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करावी.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
political
Chief Minister

Related Stories

No stories found.