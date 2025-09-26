महाराष्ट्र बातम्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात येणार! पण पुराच्या पाहणीसाठी नाहीतर...; मुख्यमंत्र्यांनी खरं कारण सांगून तारीखच सांगितली

Narendra Modi Maharashtra Tour: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौऱ्यावर येणार आहे. मात्र ते पूरपरिस्थितीच्या पाहणीसाठी नाहीतर वेगळ्या कामासाठी येणार आहेत. याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी दिली आहे.
मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदन दिले आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहीने हे निवेदन देण्यात आले आहे. आम्ही त्यांना महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीची माहिती त्यांना दिली आहे. महाराष्ट्रात पावसामुळे किती नुकसान झाले आहे, हे त्यांना आम्ही सांगितले आहे. आम्ही त्यांना एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदत करण्याची विनंती केली आहे. आमच्या विनंतीला त्यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

