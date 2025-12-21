Devendra Fadnavis: नगरपरिषद निवडणुकांत भाजप नंबर वन! देवेंद्र फडणवीसांनी विजयाचं श्रेय कुणाला दिलं? म्हणाले...

महाराष्ट्रातील सर्व २८८ नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ११८ जागा जिंकून महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने ५८ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ३७ जागा जिंकल्या. एकूण, महायुतीकडे २१३ जागा आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी मतदारांचे आभार मानले आहेत. तसेच विरोधकांवर टीका केली आहे. .या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची कामगिरी मर्यादित राहिली आहे. काँग्रेसने ३१ जागा जिंकून आघाडीचा दावा केला आहे. तर शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) ९ जागा जिंकल्या आहेत आणि राष्ट्रवादीने (शरद पवार गट) १० जागा जिंकल्या आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीला एकूण ५० जागा मिळतात. याशिवाय, इतर पक्ष आणि अपक्षांनी २५ जागा जिंकल्या आहेत. यावर देवेंद्र फडणविसांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. .Nashik News: रुग्णालयातूनच रणनिती आखली, आजारी असूनही राजकारणावर पकड केली; उमेदवाराला जिंकवून भुजबळांनी ताकद दाखवली!.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भाजप पुन्हा एकदा नंबर १! माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माननीय केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डाजी आणि भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीनजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे, भाजप पुन्हा एकदा राज्यात नंबर १ वर आहे! सर्व विजयी उमेदवारांचे हार्दिक अभिनंदन आणि मतदारांचे असंख्य आभार! आता विकास अविरतपणे सुरू आहे,” असे ते म्हणाले..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सर्वप्रथम, मी महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानतो. राज्यातील जनतेने भाजप आणि महायुतीला प्रचंड पाठिंबा दिला आहे. मी आधीच अंदाज वर्तवला होता की, निवडून आलेल्या सर्व नगरपरिषद अध्यक्षांपैकी ७५% महायुतीचे असतील, आणि जनतेने नेमका तोच कौल दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष हा नंबर एकचा पक्ष आहे, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. .आतापर्यंत भाजपचे सुमारे १२९ नगरपरिषद अध्यक्ष निवडून आले आहेत. तिन्ही मित्रपक्षांचे मिळून ७५% नगरपरिषद अध्यक्ष आहेत. नगरसेवकांच्या बाबतीत, भाजपने एक विक्रम केला आहे: ३३०० नगरसेवक निवडून आले आहेत. हे आम्हाला मिळालेला प्रचंड जनसमर्थन दर्शवते. मी आमचे मित्र एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे अभिनंदन करतो, ज्यांच्या पक्षांनीही खूप चांगली कामगिरी केली आहे, असे ते म्हणाले..Nashik News: रुग्णालयातूनच रणनिती आखली, आजारी असूनही राजकारणावर पकड केली; उमेदवाराला जिंकवून भुजबळांनी ताकद दाखवली!.ते म्हणाले की, आमची कामगिरी विधानसभा निवडणुकीच्या कामगिरीशी जुळणारी आहे. मी रवींद्र चव्हाण यांचेही अभिनंदन करतो, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्या. माजी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे, मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि पक्षाचे कार्यकर्ते - सर्वांनी खूप मेहनत घेतली आहे. संघटना आणि पक्ष यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय होता, आणि म्हणूनच आम्हाला हा विजय मिळाला. हा निकाल २०१७ पेक्षाही चांगला आहे, आणि गेल्या ३०-३५ वर्षांत महाराष्ट्रात असा विजय पाहिला गेलेला नाही..." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.