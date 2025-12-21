Devendra Fadnavis: नगरपरिषद निवडणुकांत भाजप नंबर वन! देवेंद्र फडणवीसांनी विजयाचं श्रेय कुणाला दिलं? म्हणाले...

महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Council Elections Result: महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला पहिल्या क्रमांकावर स्थान मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व २८८ नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ११८ जागा जिंकून महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने ५८ आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ३७ जागा जिंकल्या. एकूण, महायुतीकडे २१३ जागा आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी मतदारांचे आभार मानले आहेत. तसेच विरोधकांवर टीका केली आहे.

