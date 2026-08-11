सरकारी शाळांसाठी CJPची नवी मोहीम, गावकरी अन् पालकांना आवाहन; १५ ऑगस्टपासून देशव्यापी मोहिमेला सुरुवात

कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेनं आता शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत नीट पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलनाला यश आल्यानंतर आता पुढील वाटचाल स्पष्ट केली आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात सरकारी शाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी देशव्यापी मोहिमेची घोषणा अभिजीत दीपके यांनी केलीय..अभिजीत दीपके यांनी गावकऱ्यांना आणि पालकांना मुलांच्या शाळेत पायाभूत सुविधांचे सोशल ऑडिट करण्याचं आवाहन केलंय. सरपंचांनाही शाळेत सुधारणा करा असं म्हटलं आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने १५ ऑगस्टपासून या मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. नागरिक, पालक आणि गावच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन ग्रामीण शिक्षणाच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचं आवाहन अभिजीत दीपके यांनी केलंय..पुणे सातारा महामार्गावर भीषण अपघात, तळेगाव दाभाडेच्या ४ तरुणांचा मृत्यू; दोघे गंभीर.एक व्हिडीओ शेअर करत अभिजीत दीपकेने म्हटलं की, मी स्वत: हिंगोलीतील माझ्या गावातून या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. गावच्या सरपंचांना भेटून सरकारी शाळा चांगल्या बनवण्याचं आवाहन करेन. येणारा १५ ऑगस्ट हा ८० वा स्वातंत्र्यदिन आहे. गेल्या ८० वर्षात सरकारी शाळांची उपेक्षा झालीय. आपण नवी संसद बांधली, नवं पंतप्रधान निवासस्थान उभारलं पण गावात नव्या शाळा का नाही बांधू शकलो? शेतकरी आणि मजुरांच्या मुलांना देशाचं भविष्य मानत नाही का असा प्रश्नही दीपके यांनी उपस्थित केला..आजही ग्रामीण भागातील क्षेत्रात मुलांना पायी शाळेत जावं लागतं. तिथं पिण्याच्या पाण्याची कमतरता दिसून येते. शौचालयासारख्या सुविधाही मिळत नाहीत. विद्यार्थीनींना याचा मोठा त्रास होतो असंही दीपके यांनी म्हटलं..मोहिमेंतर्गत सीजीपेने देशभरातील सरपंचांना त्यांच्या गावच्या शाळेची परिस्थिती सुधारण्यास सांगितलंय. याला सरपंच चॅलेंज असं नाव देण्यात आलंय. सरपंचांनी केलेल्या कामाचे आधी आणि नंतरचे फोटो सीजेपीकडून सोशल मीडियावर शेअर केले जातील. यातून इतर सरपंचांनाही प्रेरणा मिळेल आणि तेसुद्धा शाळांच्या सुधारणांसाठी काम करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.